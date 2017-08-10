台電誇口三機組救援 兩個竟是空包彈／原定供電41.5萬瓩 最後僅剩20萬瓩

2017-08-10

〔記者林筑涵／台北報導〕經濟部去年以緊急發電名義指示台電採購大潭七號兩部機，更在環差審查上演「大翻案」，快速通關拿到工程門票，就為了趕上今夏供電；然而，大潭七之一號機工程一延再延，昨測試時竟又發生開關設備故障，原本定位緊急救援的機組，卻接連於供電嚴峻時無法上場，遭外界質疑「救援不成反成豬隊友」。

台電花六十六億元向美國奇異購入兩部裝置容量為卅萬瓩單循環機組，做為今夏緊急發電所用，總稱大潭七號機。今年三月，環保署專案小組原認為須重做環評，卻在環評大會上演大翻轉戲碼，直接過關，盼搶在七月如期上線。

不過，大潭七之一號機工程一再延宕，由原本七月中一路延至八月上旬。經濟部週二緊急召開記者會，為供電瀕臨黑燈端出因應對策，將大潭七之一號機列入昨日上陣名單，試俥發電廿萬瓩，希望趕上供電緊急時刻救火，結果竟因發電機開關故障，點火失敗。

對此，台電僅表示，機組正在維修當中，目前奇異原廠成立專案小組，明日詳細修復計畫與時程才會出爐。至於求償問題，台電指目前以完成供電目標為優先，後續再依合約辦理。

此外，週二經濟部點名三大更新機組中，除如期上路的大林新一號機及大潭七之一號機，通霄新一號機也出狀況。據台電表示，通霄新一號機測試時因吹管運作不順，暫緩試俥，可望今日繼續試俥作業。

值得注意的是，台電原誇口三機組共挹注四十一．五萬瓩，然而最終連一半也無法達成，僅增加供電能力二十萬瓩，再次跳票。因此，外界質疑台電執行及管理結構出現斷層，不少機組上路時程一再變成「空包彈」，一改再改，恐有螺絲鬆了疑慮。