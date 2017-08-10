供電轉橘燈 公署今起不用關冷氣

2017-08-10

〔記者林筑涵、李欣芳、蕭玗欣／綜合報導〕台電原預計昨日派出三大更新機組上陣，以試俥方式發電，但大潭七之一號機卻傳出設備異常，救火隊出包，不過，因用電量略降，加上大林新一號機如期試俥發電二十萬瓩，且太陽能及風力發電最高挹注逾一百萬瓩，「限電警戒」紅燈終滅，轉亮「供電警戒」橘燈。政院因此宣布，今天起公家機關下午一到三時關冷氣節電措施解禁，不過，還是希望冷氣維持在廿八度以上。

基隆38度今年最高溫 台北也達37.4度

受西南風沉降影響，昨各地熱浪來襲，基隆飆出全台最高溫三十八度，創下今年該站最高溫紀錄，台北也有三十七．四度；氣象局指今天北部、東半部地區不排除有三十七度以上高溫。

台電表示，昨日最高用電量三六一二．三萬瓩，於下午二時十三分測得，較預估值三六二○萬瓩略低，且大林新一號機於尖峰供電二十萬瓩，加上太陽能及風力發電最多時分別提供近八十萬及三十萬瓩，電力餘裕回升九十八．一萬瓩，備轉容量率二．七二％，系統由原預估的紅燈轉亮橘燈。

通霄新一號機延到今天試俥發電

經濟部週二列出三大機組救援，但昨僅大林新一號機如預期試俥，通霄新一號機因設備運作不順而作罷，大潭七之一號機則因開關故障正在檢修中。台電表示，通霄部分昨已排除狀況，今上陣試俥發電一．五萬瓩「應沒問題」；大潭部分則須待美國原廠評估出爐。

台電認為，大林新一號機進入穩定試俥，將二十萬瓩發電量計入最新供電狀況預估，因此今、明用電量雖仍突破三六○○萬瓩，但電力餘裕可超過九十萬瓩紅燈門檻，電力系統燈號已轉為一片橘燈。

和平電塔修復85％ 最快週六可供電

另外，遭狂風吹倒的和平電廠鐵塔，鐵塔搭建進度已完成八成五，進度比預期快，經濟部能源局副局長李君禮指出，預估比原訂的週日提前半天或一天，也就是最快十二日起可逐步投入供電系統。

政院近來要求公家機關每天關冷氣二小時，引發不少反彈聲浪，行政院原本評估倒塌的和平電廠十三日可修復，再解除公家機關禁開冷氣二小時的措施，不過，行政院長林全昨聽取經濟部長李世光與台電高層的簡報，決定提前四天、今起關閉冷氣的節電措施就可解禁。

政院發言人徐國勇表示，公家機關每天關冷氣二小時，約可省二十萬到三十萬瓩，大林新一號機加入，約可提供二十萬瓩電力，就可彌補公家機關恢復開冷氣的情況。此外，和平電廠搶修進度相當順利，預估可在十四日提供六十五萬瓩電力，因此提前解禁。