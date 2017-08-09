南電北輸耗能 林佳龍籲做好輸配電

2017-08-09

〔記者楊綿傑、鄭鴻達、張菁雅／綜合報導〕供電吃緊，台北大學經濟系兼任教授王塗發直指，台電的管理本來就有問題，夏天是用電高峰，但常會遭遇電廠歲修或維修的安排，自然會影響備轉容量。此外，關於節電、節約，歷年來都沒有實質的作為，再生能源更沒有好好地開發，夏天其實正是太陽能最來電的時候。

學者建議政府發展再生能源

王塗發並指出，關於時間電價落實，馬政府八年號稱要將百萬戶納入智慧電網，結果可能連一萬戶都沒有。而ＬＥＤ燈取代一般燈泡，政府機關包括學校應該全面汰換，必然能省下很多電，但似乎都沒看到作為。王塗發強調，台電的管理確實有問題，但始終沒學到教訓，而過去政府沒有發揮帶頭作用，更是一個很大的問題。

中部適合發展離岸風電、太陽能

台中市長林佳龍則以台中火力發電廠為例表示，南電北輸過程造成耗能，如能做好輸配電、避免過程浪費，將可改善耗能現況，市府也要求改變燃料發電，從燃煤電廠改為燃氣電廠。另一方面，中部地區在離岸風電及太陽能光電有很大的發展潛力，須加速進行，不僅有助於節能減碳，也提供產業發展良好機會。

民進黨籍立委陳曼麗指出，目前台灣產生的電力並非不足，而是無法平均分配，必須更努力於再生能源的發展。她昨邀集公民電廠議題相關的行政機關、環保團體參與公聽會，就公民參與發電議題進行意見交流。

太陽能設置將不限公司型態

經濟部能源局電路組組長吳志偉指出，過去能源發電組織類型限於股份有限公司型態，未來將放寬讓政府機關、學校、醫院、合作社及社區管委會各種型態的法人、非法人等組織加入，利用各個組織的公有空間如屋頂，來設置太陽能發電，並於可控制範圍內設置。

吳志偉表示，目前公民參與發電常見的有PV-ESCO（太陽光電能源服務業）業者或以公民為主體，兩種模式皆可達成業者、公民及台灣電力公司三方獲利的局面。