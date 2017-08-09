3機組救急 供電今可望轉橘燈／電力餘裕增至119萬瓩 和平電廠預計下週一先供65萬瓩

〔記者林筑涵、黃佩君、蕭玗欣／台北報導〕週一亮出首顆限電警戒紅燈後，昨日天氣依舊熱呼呼，電力系統再亮紅燈，且用電量再創歷史新高。經濟部昨列出台電三大更新機組，大林新一號機、大潭七之一號機以及通霄新一號機組在工程不斷延宕後，今可望上路供電，共可挹注供電四十一．五萬瓩，電力系統有機會轉成供電警戒的橘燈。
昨用電量再創新高 險亮黑燈
受到西南風影響，昨各地仍是熱烘烘一片，全台最高溫是台北卅七．二度，其次是板橋卅六．二度，基隆、大武、淡水及宜蘭等地高溫也都達卅五度以上。昨天最高用電量則衝到三六二六．七萬瓩，創下歷史新高，備轉容量率僅一．七二％，也寫下史上第二低紀錄；電力餘裕大幅降至六十二．三萬瓩，僅比「限電準備」黑燈門檻多出十幾萬瓩，系統仍處紅燈狀態。
台電指出，因昨汽電共生部分較預估值低，造成供電能力少約六萬瓩，但連兩日因太陽能及風力發電量超乎預期，有效供電約十萬瓩，再次躲過限電準備的黑燈。
週五前備轉容量率維持2％
為穩定本週供電，經濟部昨緊急端出對策。能源局副局長李君禮表示，包括大林新一號機、大潭七之一號機、通霄新一號機三機組今都將上路供電，約可挹注四十一．五萬瓩；而因尼莎颱風無法輸出電力的和平電廠，也預計週日搶通回路，預計可先為下週一尖峰來臨時挹注原一半發電能力的六十五萬瓩。
根據台電供電預估資訊，預估到週五用電量維持高檔，皆突破三六○○萬瓩，備轉容量率在二％上下徘徊，備轉容量為七十七．五萬瓩，還是一片限電紅燈。但若將台電三部更新機組計入，電力餘裕將增加至一一九萬瓩，備轉容量率也隨之提升，電力系統轉橘燈可期。
台電說明，三個新增機組雖仍在測試階段，不會納入本週供電預估，但若當日有發電將會計入實際供電狀況中，確實有機會上看橘燈，不排除將上修備轉容量率。
未來兩週高溫都在36到38度
高溫威脅電力餘裕，氣象局預報員程川芳表示，受西南風及太平洋高壓帶來的沉降作用影響，未來一週各地仍是晴朗炎熱，大台北高溫預估仍有機會逾卅七度，其他地區卅三到卅五度。特別是今天西南風將比昨天更強，沉降作用將更為明顯，北部地區高溫恐再飆到卅八度。
氣象專家彭啟明更指出，未來一兩週可能都會持續高溫情形，當中會因大氣環流變化，在高溫上有一兩度上下的差異，但是都還在卅六到卅八度間擺盪。提醒民眾注意防曬，並在下午一到三點是用電尖峰，調高冷氣一度，一起度過用電挑戰。