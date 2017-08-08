府低調推入聯 立委籲勿懼中國

2017-08-08

〔記者鍾麗華、呂伊萱／台北報導〕今年的聯合國大會將於九月十二日到二十五日召開，對於相關推案，蔡政府相當低調，不願對外透露，而我方是否維持去年模式，不會透過友邦提案，也引發關注，民進黨立委王定宇昨表示，「委曲能求什麼全？那何必委曲？」他呼籲外交團隊不用擔心中國的想法，如果聯合國推案的策略有所調整，應該是因與國際主流國合作，而不是因為畏懼中國的壓力。

府：相關部門依既有計畫 積極進行

總統府發言人黃重諺表示，包括聯合國在內各項國際組織的參與工作、友邦發言、周邊活動規劃，目前正由相關部門依照既有的計畫，積極進行當中；至於相關細節，基於涉外事務的機敏性，府方沒有進一步的說明，這也是讓外交團隊在前線上有更多努力的空間。

今年六月巴拿馬斷交時，總統府曾對外表示，「會重新評估對兩岸的情勢」，國安外交團隊當時也評估今年在聯合國推案不排除會有動作。不過，目前傳出，在中共十九大前兩岸關係不明，加上美國川普政府的不可預測性，我方不希望在今年推案有太大動作，將不會透過友邦提案，以免增添未知變數。

外交部對此態度低調不予證實，僅表示政府每年推案策略作法未盡相同，但都是依據情勢調整，今年也會以務實、負責的態度，基於維護國家利益與尊嚴之原則妥慎規劃。

立委：委曲能求什麼全？那何必委曲

王定宇則說，台灣二千三百萬人被隔絕在聯合國體系外，是世界損失，也是對台灣的不公，蔡政府當然要極力爭取，但用中華民國的名義參與，是自欺欺人、走不通，因為中華民國席次已被北京政府代表，以台灣名義參與聯合國，是必須要做的，但怎麼做對台灣最好，可以討論，「完全不做是最不應該的」。

我國雖為聯合國創始會員國之一，但在一九七一年失去代表權，並自一九九三年開始，推動參與聯合國案，持續爭取國際社會認同；作法包括李登輝時期洽請友邦提案要求設立特別委員會，陳水扁時期以「台灣」名義提出新會員申請，馬英九時期洽請友邦提案或發言，使我有意義參與聯合國專門機構活動。

去年總統蔡英文上台，民間團體對於推動入聯抱有期待，惟政府僅規劃洽請友邦為我方發言，並請友邦為我方致函聯合國秘書長，爭取有意義參與聯合國體系相關組織。