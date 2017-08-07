台鐵布建太陽能設備 潮州基地年發電量500萬度

2017-08-07

〔記者鄭瑋奇、陳彥廷／綜合報導〕響應「中央地方共同推動陽光屋頂百萬座」計畫，交通部台鐵局選定屏東潮州車輛基地建物屋頂空間，規劃設置太陽能光電發電設備。台鐵局表示，若順利完成建置，每年平均發電量至少五百萬度，可減碳約兩千六百四十五公噸，未來二十年預計可為台鐵局帶來至少三千六百萬元收入。

預估20年收入至少3600萬

近來政府積極推動再生能源，交通部長賀陳旦表示，未來清點各交通場站、國道服務區空間，條件允許下，盡量布設太陽能與風力發電設備。

台鐵局貨運服務總所總經理陳淑慧表示，經過多方諮詢及評估，以公開招標方式，設置太陽能發電設備，預定今年八月二十八日進行第一階段投標廠商資格審查。該招標計畫由台鐵提供適當建物屋頂辦理標租，得標廠商負責建置、營運及維護，並支付一定比例售電金額回饋台鐵。除潮州基地外，後續台鐵將在不影響公共安全前提下，選定適當建物設置太陽能發電設備。

台鐵土地、場站若要設置太陽能發電設備，主要考量土地地目符合標準、不會遭風吹落影響行車安全、具備饋線基礎設施發電後可回送到台電等因素。陳淑慧說，之前有看中台中龍井，但因地目是農地無法使用，目前只有先選定潮州基地。

高鐵太陽能發電也行之有年，燕巢總機廠的廠房上面有跟廠商合作布設，苗栗、彰化、雲林等三站都有布設太陽能板，去年發電量超過二十一萬三千度。