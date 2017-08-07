台中火力電廠「來電」 限電危機暫除

2017-08-07

〔記者林筑涵／台北報導〕台中火力電廠一號機上週六發生破管意外，週一供電一度將亮出限電紅燈警報。但在昨一號機鍋爐冷卻後、台電派員進入查看，狀況比預期中順利，昨下午一時已完成修復，今日中午前可滿載發電，供電系統可望維持「供電警戒」橘燈；加上預估八月份需量競價可較擴大實施前增加逾一成申請量，台電強調，不會也無必要有停、限電狀況發生。

今供電系統維持警戒橘燈

台中電廠上週五才發生七號機故障、緊急修復後，一號機在上週六下午傳出破管意外，電力頓失五十五萬瓩；根據台電先前供電燈號預估，今日供電狀況扣除台中電廠一號機後，備轉容量率瞬間大降逾一．五％，電力餘裕降到九十萬瓩以下，跨過「限電警戒」門檻，恐將亮出今年首顆紅燈。

但台電昨上午派員進入鍋爐查看後，找到爐管破裂處後進行搶修。台電發言人林德福表示，電廠維修進度比預期中順利，昨下午一時已完成修復並點火，將於今日中午以前達到滿載發電，供電系統可望維持原預估「供電警戒」的橘燈。

週三、四恐達限電警戒紅燈

台電昨日下午召開緊急會議，除討論近日供電狀況外，同時盤點各機組進度。台電預估，今日最高用電量為三五六○萬瓩，備轉容量率為二．九九％，電力餘裕剩下一○六．四萬瓩，距限電警戒僅一步之遙。但週三、週四的備轉容量率為二．四一％，備轉容量為八十六．四萬瓩，為限電警戒紅燈，仍需節約用電。

但台電強調，預估八月份需量競價可較擴大實施前增加逾一成申請量，約可達八十萬瓩，且正積極協助和平電廠處理輸電鐵塔問題，「不會也無必要有停、限電狀況」發生。

兩個新機組拚本週試俥

另據了解，大潭七之一號機可望提前於明天投入供電行列。台電表示，大潭七之一號機及大林新一號機皆在進行最後測試作業，將力拚本週試俥。

冷氣調高一度 可節省6％電力

台電也補充，因新機組測試期間隨時啟動、停機，因此發電量不列入調度行列，也無法納入未來一週供電預測中，將持續滾動式檢討供電狀況；台電呼籲大眾於下午一時至三時用電尖峰時刻，要盡量節約用電，透過冷氣調高一度可節省六％電力的方式，共渡供電難關。