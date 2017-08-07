防災護電網 台電推電纜地下化／編列74億 預計3年內完成463公里

2017-08-07

〔記者林筑涵、黃佩君／台北報導〕狂風暴雨造成輸電鐵塔今年兩度被破壞，台灣電網過於脆弱，且「重電廠、輕電網」的發展結果，造成「倒一個電塔就限電」的狀況二十年來仍是難解，經濟部長李世光下令要求台電提出電網強韌性的改善計畫；台電也啟動「防災型電纜地下化」，砸下七十四億元將易淹水地區線路地下化，預計三年內完成四六三公里。

重電廠輕電網 倒一個電塔就停電

李世光日前表示，目前供電最大風險並非發電機組，而是電網線路問題。今年六月核一廠輸電鐵塔遭沖塌，造成電力無法送出，這次風災又吹垮和平電廠電塔，供電又拉警報。

根據台電資料，到去年底，台電系統總裝置容量達四二一三萬瓩，可發電量遠超過電力需求；且從過去經驗來看，七二九及九二一兩次大停電，均因電網及變電系統損壞造成。

兩千年時，當時的經建會就曾分析台灣輸電系統的安全性，指兩大345kv高壓輸電線路中的第一回路與第二回路交會於中寮變電所，導致風險集中，並建議應於東部地廣人稀處興建高壓輸電線路，報告亦指出，台灣電力系統配置有「重電廠、輕電網」的問題；不過二十年過去，東部仍未有連成一氣的高壓輸電線路，這次和平電廠也是因為單線輸出，導致電塔一倒即無電可用。

台電可發電量超過電力需求

台電表示，當初興建超高壓幹線第三回路時，雖在十餘年前，已遭遇非常多抗爭，直到七二九大停電後，民眾認識到輸電線路的重要性，才陸續於二○○二年左右完工，但此後要再增建高壓線路就很困難，台電曾考慮在北部增強輸電線路，卻也因取得用地太過困難而放棄。東部固然地廣人稀，但有高山峻嶺，要建置完整電網相當不易。

另台灣的高壓電網輸電線路受到地形影響，僅能作南北走向，狹長電網卻必須南電北送，除影響供電安全外，也容易造成瓶頸︰而受制於目前大型發電機組集中南北，目前電網穩定度改善能力有限，未來中部供電較多，或北部民營電廠能有部分挹注，也許電網集中程度就可略有改善。

台電推動配電線路防災韌性計畫

有鑑於「倒一個電塔就限電」的沉痾，經濟部已行文民營電廠檢查並加強電廠輸電網路，台電則針對電網進行全面健檢，且去年十月開始執行「配電線路防災韌性計畫」，其中電纜地下化部分，考量曾因颱風導致嚴重災情地區，若符合道路有一定寬度，且地下化後用電設備具有易維護、不易淹水等條件，台電則推動地下化。

根據台電計畫，總預算編列七十四億元，將在三年內完成防災型電纜地下化共計四六三公里工程，今年目標為一五四公里。另截至五月已強化完成超過三千根電桿，提升抗風及拉扯的強度。