觀察站》毫無互信 洪秀柱、吳敦義交接生隙

2017-06-02

記者施曉光／特稿

為反制反洪挺吳派中常委要求延後中央委員、中常委選舉期程，即將卸任的國民黨主席洪秀柱先是使出停開中常會的老招，想以時間換取空間，後又貿然撂話，必要時會單方面自行宣布提前辭職。此舉不但無助息爭，在殘酷的政治現實下，對洪陣營的中委、中常委選舉布局，也難有臂助，頂多只是換得一陣痛快而已，若真觸石決木，洪秀柱恐將留下寒磣的下台身影。

尤其難以自圓的是，洪秀柱前天透過幕僚釋出，如果吳敦義不再達成提前交接共識，就要在七月辭去黨主席。但既然無法順利提前交接，理當依照過去自己所言，「八月就是任期到的時候」，依黨章賦予職權任事，當一天和尚，撞一天鐘。更何況當初她在回應立院黨團總召廖國棟要求提前交接時還公開說過，「這二、三個月還有很多事情要做」，並以蔡英文一月當選總統，馬英九到五二○才卸任，強調「一切照制度、照規定走」，她不能不負責任。如今若只是因為選舉問題，一走百了，徒留外界狗尾續貂觀感。

黨內認為，洪秀柱若要形塑悲壯的離開，藉此刺激中委選情，恐怕只是一廂情願，畢竟參與投票的人只是一千多位黨代表，廿全黨代表生態結構早定，壓根與全體黨員「普選」情況不同，難以發揮推波助瀾的效果。

其實吳陣營交接小組原本就是打算將原訂八月二十日召開的全代會，提前至七月初舉行，與洪對外訴求的「提前交接」並無別異，只是半途殺出一堆「程咬金」，也就是那些擔心中委、中常委選舉期程有違黨章疑義，恐怕影響日後當選效力的反洪派中常委。

事實上，這些人只是力主延後兩項選舉，至於黨權是否提前交接，要提前多久，甚至中委候選人由誰來提名，倒不是他們所關切的核心問題。吳敦義也已對是否提前交接，沒有什麼堅持，只有「依章行事」四字。

但這看在才剛吞下敗仗的洪陣營眼中，卻是兩項選舉一旦延後至全代會後辦理，形同是被吳敦義及挺吳派中常委「整碗捧去」，剝奪洪的黨權，然話說穿了，歸根結柢就是吳、洪兩人毫無互信基礎可言。