交接爭議》洪秀柱嗆自行辭職 吳敦義：提早交接違法

2017-06-02

洪批吳縱容下面的人放話

〔記者施曉光、林宜樟、丁偉杰、張聰秋、陳鈺馥／綜合報導〕國民黨主席選舉已在上月廿日落幕，但當選人吳敦義和現任黨主席洪秀柱在交接問題上持續交鋒。洪昨透過媒體專訪，批評吳縱容下面的人放話，好像她賴著不走，她並嗆說，必要時會單方面自行宣布辭職。

吳駁縱容「吳營就是無影」

吳昨到嘉義、彰化等地謝票時，他先是反駁縱容的指控，強調「吳營」就是「無影（沒有）」。稍晚吳更針對交接問題明確表示，如果洪要提早交接，或他要提早接任，都是違法的，「我都還沒有接黨主席，怎能核定中央委員提名的名單？」「那她是要馬上卸任ㄟ？十九屆黨代表已快結束了，她怎能去提名第廿屆中央委員，這都是違法的」，且目前黨代表都還沒有就任，去選中委是完全違法的，他的法規人員已了解過了，一定要等到八月廿日他就職了，黨代表也就職，才有權選中央委員，這是最簡單的常識。

對洪揚言辭職反制，挺吳派中常委李德維昨淡定回應，那就由代理黨主席繼續主持黨務，並強調推動中委延選的態度與立場不變。吳陣營交接小組成員李哲華昨則說，有關洪與多數中常委的歧見，吳辦將努力溝通協商。

吳營指洪停開常會躲問題

吳陣營人士並強調，不是吳縱容，而是部分中常委發現中央委員候選人提名公告、中委與中常委選舉時程和黨章規定不符，恐造成選舉無效，洪說黨中央是依照慣例，部分中常委則認為應回歸黨章規定，兩邊都沒錯，吳的立場只有希望依法行政，只是無奈洪秀柱停開中常會，讓問題無法被討論。

根據報導，洪秀柱在專訪中說，「這些挺吳的人（指中常委）」想先開全代會，等吳正式就職後，再進行中委及中常委選舉，但黨中央是依照過去慣例辦理（中委、中常委選舉），由於國民黨第十七屆中央委員、中常委選舉就是在第十七全代會時舉行，當時亂成一團，所以在十八全後才會先選中委、中常委，然後再開全代會，而當時的秘書長正是吳敦義。

洪還說，那些批評她的，很多都是「萬年中常委」，過去都經歷這段過程，況且這次的選舉時程也是經由中常會通過，「過去為何不講話？現在出來反對，其實都是個人利益算計。」

洪在專訪中還強調，敗選後她與吳會面時，提到交接可以彈性處理，指的是她的去職可以彈性處理，並沒有要改變中委、中常委的選舉期程，「挺吳的人」認為她想一把抓中委提名名單，但事實上現任中委有一百六十位要連任，其中挺柱的約廿幾位，至於剩下的提名名額（國民黨主席可以提名二百一十名中央委員候選人）可以商量，吳敦義多一點也沒關係，並認為吳敦義一定全贏。

據洪幕僚轉述，洪秀柱表示，雙方在協商交接事宜的過程中，她跟吳敦義的協商代表曾永權說，七月底、甚至月初都可以交接，但後來吳陣營都不同意，曾還說吳就說要八月廿日交接，「吳敦義到底是什麼意思？」不要放縱挺吳的人亂搞，好像是她賴著不走。

黨內民調盼洪提早交接

針對交接議題，國民黨青年黨改聯盟昨則公布民調指出，有六成四黨代表當選人，希望洪秀柱提早交接，聯盟成員呼籲洪不應戀棧拖延，應提前在六月交出黨魁，以利新任黨主席吳敦義佈局二○一八縣市長選舉。若吳能提早接下黨魁，黨中央可於十月完成民調作業，十一月完成提名作業，候選人將有一年時間可以備戰，若拖到八月底才交接，機會將稍縱即逝。