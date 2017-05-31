北高行車不到5小時 國五少5萬輛

2017-05-31

〔記者鄭瑋奇、楊媛婷、林敬倫／綜合報導〕昨天是端午節連續假期最後一天，國道行車大致順暢。受到蘇花公路中斷影響，今年端午四天連假，國五總車流量比去年少了五萬多輛。

西部國道則是昨日下午兩點後陸續湧現北返車潮，車多壅塞路段有國一北上大雅︱后里、頭屋︱頭份，國三名間︱南投服務區、三鶯︱土城等，其餘大致行車順暢；由於許多民眾提前於前天返回工作崗位，昨日連假最後一天的收假日，台北︱高雄雙向行車還算順暢，平均旅行時間在四．六小時內。

另外，由於受到蘇花公路中斷影響，今年端午假期國道五號北返車流減少，雖然昨天北上約下午兩點開始有車輛回堵現象，一度從雪隧南口回堵約六公里。高公局預估，這次端午四天連假國五總車流量比去年少了五萬多輛，回堵的情況約晚間九點就可紓解。

針對交通部長賀陳旦先前承諾「今年端午連假不會比往年塞」的說法，高公局則表示，今年端午四天連假雖然車流量較去年同期總計增加約三十一百萬車公里，車輛總行駛距離較長，不過，去年端午北高雙向的尖峰旅行時間大約在五．三小時內，今年則平均在五小時內，塞車狀況較為減少。

航空疏運部分，花蓮、台東、離島等航空站疏運正常，但遠東航空因兩架航機儀表出現異常，總計影響十八個航班、約兩千五百人次。