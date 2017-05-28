看問題》 高度風險區域

2017-05-28

記者鄒景雯／特稿

中國以涉嫌「顛覆國家政權罪」逮捕李明哲，這起事件從三月十九日發生至今，經各方營救，情勢卻有逐步升高的趨勢，箇中的潛台詞顯然就是「我中國根本不吃你台灣這一套」，不僅徹底揭發了習近平所謂「堅持依法治國與以德治國相結合」的真相，這也正告台灣人：中國這種欠缺司法人權的國家，無疑是全球前列的高度風險區域。

中國的「顛覆國家政權罪」，前身是一九七九年制定的「反革命罪」，按照中國舊刑法定義：以推翻無黨階級專政的政權和社會主義制度為目的、危害中國的行為，皆屬之。在如此肅殺的遺緒下，儘管中國現行刑法已「轉型」為「顛覆國家政權罪」，也就是類似民主國家的叛國罪，仍然充滿著高度爭議。

按照中國刑法第一○五條的解釋，「顛覆國家政權罪」就是「組織、策劃、實施顛覆國家政權、推翻社會主義制度的行為」。而且，不管是採取暴力或非暴力手段，是公開或秘密的方式，都算在內。更離譜的是，不管有沒有造成實際的危害，只要被其認定擬進行了組織、策劃、實施的行為，罪名就可以成立。

一旦涉及此罪，首要份子可以處無期徒刑或者十年以上有期徒刑；積極參加的，是三年以上十年以下的重刑；其他參加的，則是三年以下並剝奪政治權利，甚至可以沒收財產。如果與境外勢力勾結，更要從重懲處。由此，不難感受中國異議人士的苦難。

其實，這樣的經驗，在台灣經過三十八年戒嚴與白色恐怖時代的世代，一點也不陌生。台灣早在一九九二年已經修正了刑法第一百條，僅限「以強暴、脅迫方式」進行者，才會受到追訴處罰。中國在二十五年後的今天，仍然在以可能羅織入罪的思想犯，在對付其國民以及外國入境人士，可以推論中國的民主之春將是遙遙無期。

尤其，過去在兩蔣時代，國民黨若這樣搞人，要顧忌美國壓力；現在共產黨，除非川普親自找習近平關切，看來是不會把老美的交涉放在眼裡，甚至可能把台灣人的求援認知為「告洋狀」，而刻意硬幹，這不是超級紅色恐怖嗎！

兩岸當局之間到底存不存在「有效的」溝通管道？李明哲案是一個檢測計。毋庸置疑，蔡英文政府保衛國民的任務，相當艱鉅；但是，習近平政權如果完全不衡量台灣人的感受，其政治後座力，足以摧毀好幾個國共平台（二○○五年連胡會至二○一六年馬習會）「苦心意旨」的累積。