【醫療法】逾千人連署改革 別再「老闆說了算」

2017-05-28

記者林惠琴、吳亮儀／專題報導

立法院初審醫療法部分條文修正草案，董事會治理、調整盈餘用途等內容都未達共識，十六個民團、一○五六名醫護人員連署，呼籲快補「老闆說了算」、「不查帳」、「無罰則」等漏洞，前衛生署長楊志良更直言，佩服衛福部敢修法，但醫院組織遊說能力高，能不能為弱勢、基層爭取福利，就要看立委擋不擋得住！

醫療財團法人去年占健保醫療費用四十．八％，等於健保每支出五元就有兩元進入他們口袋，為強化醫療財團法人治理，衛福部研擬醫療法部分條文修正草案，去年十月廿六日報行政院審查，今年四月六日行政院會通過，五月十七日立法院社福及衛環委員會排入審查，共計十三條，初審通過十條，其餘加上立委新提案有七條保留，內容主要涉及設置員工董事、改變社福金提撥基準、執行盈餘優先改善血汗醫護、訂定罰則等。

台灣醫院協會︰修法思考面太窄 恐失彈性

台灣醫院協會理事長楊漢湶表示，修法出發點是好的，但思考面向太窄，醫院董事會本來就會考慮基層人員福利，質疑是否有必要再設員工董事；他強調，醫院人力已列入評鑑，入法恐降低調度彈性，將像勞基法一例一休可能執行困難、影響患者就醫，且醫療財團法人員工待遇已高於其他醫院，如今又要提撥盈餘強化，其他醫院怎麼辦？

然而，民間團體看法不同。醫勞盟理事長儲寧瑋強調，設置員工董事有機會參與盈餘分配討論，將是改善血汗醫護第一步，但須由工會代表、非主管職擔任，才能反映基層聲音；基護工會理事長周雅鈴也認為，員工董事由員工推派，且人數有一定比例，同時政府應設查帳制度，也讓醫院財務更透明，甚至還要有對應罰則。

楊志良︰董事會正常化了 就是解方

楊志良強調，醫療財團法人董事會算是代表社會管理，成員應更多元，像是基層員工、社區里長、病人等都該參與，只要董事會正常化，其他款項流通、社福金不足或血汗醫護等問題，就可逐步改善。

立委林淑芬也認為，台灣醫院財團化、營利化和血汗化，所有人都該關心，醫院年度盈餘應優先改善提升工作環境，非一定要加薪，但須補足醫護人力、改善勞動條件和預防急診室暴力等。

衛福部醫事司長石崇良指出，保留條文最快六月時會進行朝野協商，若來不及就要等到下一個會期了。