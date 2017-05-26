吳敦義又轉彎 傾向另立專章

2017-05-26

〔記者施曉光／台北報導〕在當選國民黨主席之後，前副總統吳敦義今日將召開一場名為「愛是平等」的正式記者會，首度以黨主席當選人身分發表政策看法，初試啼聲就是同性婚姻保障議題，被外界視為政策轉彎，黨內解讀這是「吳準主席」與蔡英文總統交手的第一戰。據吳辦人士透露，吳敦義的態度就是另立民法專章。

今開愛是平等記者會

同婚釋憲結果前天出爐，大法官認為現行法令未保障同性婚姻違憲，吳敦義競選辦公室當天傍晚就在與媒體聯繫的LINE群組中通報，吳敦義官方臉書「台灣的義氣─吳敦義粉絲團」貼出一張彩虹天空圖，象徵挺同婚，而且是在吳敦義同意下的作為。

吳辦人士並指出，吳敦義尊重大法官解釋，針對同婚議題，應在不影響既有民法及家庭架構下，另立民法專章，以確保同婚權益。

不過，吳敦義於上月二十七日接受某網路媒體專訪，曾談到，「民法不要動，對社會穩定比較好」，還說以專法給予保障權益與空間，會是兩全其美的方法，因此要立民法專章的主張，被外界視為選後政策轉彎。