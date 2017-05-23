中國矮化我主權 府：無法認同也不接受

2017-05-23

〔記者鍾麗華、邱燕玲、林良昇、曾韋禎／台北報導〕台灣未受邀參加今年世界衛生大會（ＷＨＡ），中國日前致函常駐日內瓦各國代表團，稱中國政府決定「中國台灣省」不應參加ＷＨＡ。對此，總統府發表嚴正聲明指出，中華民國是主權國家，台灣不是中華人民共和國治下的一省，對於中國的做法，無法認同也不會接受，且如此不正當做法，會引起全體台灣人極度反感。

對於阻撓台灣參與世衛組織（ＷＨＯ）活動，中國外交部發言人華春瑩昨回應提問時重申，世衛組織是聯合國專門機構，是由主權國家組成的政府間國際組織，必須遵循聯合國大會第二七五八號決議和ＷＨＡ第二十五點一號決議體現的「一個中國」原則。她並說，台灣做為中國的一部分，參與國際組織問題必須遵照「一個中國」原則來處理。

對此，我外交部嚴正駁斥，強調只有中華民國政府才能在國際組織代表全體國民，並為二千三百萬台灣人民的健康負起責任；以政治理由排除台灣參與，不但違反ＷＨＯ憲章，也剝奪台灣人民的權利。至於中方片面引述兩決議，與台灣專業參與世衛組織無關，此兩決議無法解決台灣人民健康權益問題。

陸委會主委張小月在立院答詢時指出，絕對不能接受台灣被矮化為地方政府。

陸委會：從未主張中國的一中原則

陸委會也強調，我政府從未主張中國所主張的「一中」原則，對於其施壓各國及ＷＨＯ阻撓台灣參與今年ＷＨＡ、以「中國台灣省」矮化我主權地位，及違反新聞自由阻擋我記者進入ＷＨＡ採訪的做法，陸委會再次表達強烈抗議與不滿。

總統府發言人黃重諺說，中華民國是主權國家，台灣不是中華人民共和國治下一省。對於中國大陸當局持續以各種政治理由排除二千三百萬台灣人於國際健康體系之外，政府無法認同也不會接受，如此不正當做法將失去國際社會支持，也會引起全體台灣人極度反感。

另外，民進黨國際部主任羅致政十九日赴歐洲安道爾出席國際自由聯盟大會，在大會現場廣發支持台灣加入世衛的傳單，國際自由聯盟主席Juli Minoves認同我方訴求，除在大會閉幕致詞時提到台灣參與世衛的議題，並在會議之後發表主席聲明，公開表示支持台灣，強調台灣不應遭受歧視性的待遇。