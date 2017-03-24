所得替代率// 試院放寬 立委砲轟放水

2017-03-24

替代率最高80％ 16：4通過

〔記者吳柏緯、曾韋禎／台北報導〕考試院審查年金改革又放水？繼退休年金請領基準放寬、遺屬年金月領金額提高，考試院全院審查會昨日再放寬公務員年金改革最受關注的退休所得替代率調整，銓敘部原提案替代率最高七十五％、分十五年調降至六十％，但考試院院會昨天首度動用表決權，以十六比四通過考試委員所提版本，替代率最高八十％、分十年逐步降到七十％。

由於通過版本與總統府年金改革委員會的改革方案有明顯差異，立法院民進黨團總召柯建銘昨晚表示，一、不管考試院怎麼審，時間沒拖延「令人非常感佩」；二、屆時送進立法院的草案，公務員採用考試院的「優厚版」，教職員依年改會的改革方案，兩者的差距難道不會引發議論？大家不要輕忽民意支持改革的力度，說不定最後三讀通過的版本，比年改會版嚴厲。

民進黨團：三讀版 恐更嚴厲

民進黨立委莊瑞雄也批評，民間不滿年改會版本過於溫和，希望十八％優存立即歸零、所得替代率更低、過渡期更短，考試院反而背道而馳，改出一個距離民意更遙遠的放水版，這恐怕會是啟動考試院虛級化的第一哩路。

民進黨立委段宜康則於臉書向考試院宣戰，怒嗆「垃圾，請就近送木柵垃圾焚化爐！」

考試院昨就「公務人員退休撫卹法草案」進行最後一次全院審查會，審查包含優存利率十八％調降機制、退休所得替代率上限等關鍵條文。經過五小時討論，十八％條文依照銓敘部提案通過，月退者所享利率將於六年內歸零，一次領者則於六年內降到六％。

年金提撥率則拉高為十二％，並逐年調至十八％；月退休金起支年齡延至六十五歲。至於年金月領金額的最低生活保障，銓敘部原提出兩種金額，審查會選擇較高的三萬二一六○元做為地板。

試院阻礙改革 虛級化將啟動

攸關年金改革最關鍵的退休所得替代率相關條文，則是遭到大翻案。銓敘部提案將替代率上限明定最高七十五％（任職年資三十五年）、分十五年調降到六十％，昨有考試委員提案將上限拉高到八十％、分十年調降到七十％。

由於會中反對與支持意見分歧，最終審查會動用表決權，以十六票比四票、兩票棄權，通過上限為八十％的放寬方案。

針對審查結果，公務革新力量聯盟發起人林于凱批評，這個版本降低改革的幅度與力道，對於減輕國家的財政負擔、落實公平正義沒幫助，立院不應通過這種版本。

反對銓敘部方案的全國公務人員協會理事長李來希也表示，考試院屈服執政黨壓力而通過調整年金，考試院應該廢掉 。

考試院將在下週院會通過審查會版本，並送立法院審查。