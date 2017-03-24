川普長子酸倫敦市長 遭圍剿

2017-03-24

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國倫敦國會大廈外二十二日發生恐怖攻擊，各國領袖紛紛表達哀悼及譴責。不過，美國總統川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.）卻於此刻在「推特」上發表酸文，嘲諷倫敦首位穆斯林市長薩迪．可汗（Sadiq Khan）之前的反恐言論，此言一出立即遭到各方圍剿。

倫敦恐攻事發數小時後，小唐納推文寫道：「你在開我玩笑嗎？倫敦市長薩迪．可汗說：恐攻是大城市日常的一部分」，並且附上一篇英國《獨立報》的報導連結。

但是，小唐納可能並不清楚，這篇報導是去年九月薩迪．可汗對當時紐約市一起爆炸案所作的回應，不是針對二十二日的恐攻。原文寫道，他相信恐攻威脅是大城市日常的一部分，因此鼓勵倫敦市民保持警惕對抗危險。

薩迪．可汗二十二日的推文回應內容是，「倫敦人絕對不會遭恐怖主義恐嚇」。

對此，英、美各界出現批評聲浪。薩迪．可汗的工黨同志、英國國會議員斯崔廷（Wes Streeting）推文痛批：「你利用我們城市的恐攻，攻擊倫敦市長來謀取自己的政治利益。你真可恥。」

白宮對此事尚未做出回應，但小唐納表示，自己不對這條推文發表評論。薩迪．可汗也說，當前倫敦有更重要事務等待處理，他不會回應小唐納的推文。