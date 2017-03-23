徐旭東酸一例一休「加班罰老闆 台比美進步」

2017-03-23

〔記者羅倩宜／台北報導〕工商協進會最新呼籲，一例一休引發的爭議，無法靠勞動部函釋或鬆綁能夠解決，應該修法。協會常務理事徐旭東語帶諷刺說，勞工若想加班，企業會被懲罰，被美國友人認為是「台灣比美國進步」；車王電董事長蔡裕慶直言，行政院長林全應該更有自信跟工商界溝通，不是避而不談。

工商協進會舉行年度餐敘，台玻董事長林伯豐、義美董事長高志尚、車王電董事長蔡裕慶、中磊董事長王伯元、遠傳董事長徐旭東等出席，大談一例一休。

工商協進會籲修法解決爭議

理事長林伯豐表示，一例一休實施後造成社會各界爭議，但因已明定於勞基法，缺乏彈性，光是以施行細則或行政命令來解釋，不能解決，「還是要靠修法才能解決」。他呼籲休息日加班，應以實際工作時數計算加班費，且以兩倍為限，另每月加班上限從四十六小時增至六十小時，或按季度及半年度進行總量管制。

徐旭東以美國經驗，大酸一例一休。他說，政府要給勞工更多休息時間，出發點絕對沒有錯；「但我去美國參加世界高峰會，談到這件事，他們很驚訝地說：you don’t have to work? You work overtime you get penalized?（所以你們不用工作？加班要被罰？）他們說，我們美國都沒這樣。在場媒體向徐旭東確認：「意思是（勞動條件）台灣比美國進步？」徐旭東說：「沒錯，他們是這樣認為。」

期盼林全多溝通 別避而不談

高志尚表示，工商協進會過去舉行早餐會，歷任行政院長都會出席，「但林全院長上任後，只來了一次，我們在台中和台南的早餐會，都沒空來」，是否因為一例一休政策說不清楚，乾脆不來？蔡裕慶認為，如果政府認為一例一休是對的政策，林全院長應該可以更有自信跟業界溝通，或者多來聽聽業界的意見也好。

「如果認為自己有足夠的立場和理由，應該要說服對方，而不是避而不談。」蔡裕慶打比方，就像很有本事的人，黑白兩道的朋友都會有，但不代表就要傾向任何一方，「我想政策的溝通應該也可以這麼做」。

美商會長虧小英「晚宴先填加班單」

昨晚總統蔡英文出席美國商會謝年飯，也因一例一休被會長章錦華（Albert Chang）虧了一下。章錦華一開場就說：「各位美商會員，我知道你們今天來，可能會影響公司獲利（因加班費支出），我自己也有好多疑問（針對勞基法）。在這裡要鄭重聲明，現在已過正常工時（晚餐時間），現場每一位都要填加班單！」