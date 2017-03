徐旭東酸一例一休「加班罰老闆 台比美進步」

2017-03-23

〔記者羅倩宜/台北報導〕工商協進會最新呼籲,一例一休引發的爭議,無法靠勞動部函釋或鬆綁能夠解決,應該修法。協會常務理事徐旭東語帶諷刺說,勞工若想加班,企業會被懲罰,被美國友人認為是「台灣比美國進步」;車王電董事長蔡裕慶直言,行政院長林全應該更有自信跟工商界溝通,不是避而不談。

工商協進會舉行年度餐敘,台玻董事長林伯豐、義美董事長高志尚、車王電董事長蔡裕慶、中磊董事長王伯元、遠傳董事長徐旭東等出席,大談一例一休。

工商協進會籲修法解決爭議

理事長林伯豐表示,一例一休實施後造成社會各界爭議,但因已明定於勞基法,缺乏彈性,光是以施行細則或行政命令來解釋,不能解決,「還是要靠修法才能解決」。他呼籲休息日加班,應以實際工作時數計算加班費,且以兩倍為限,另每月加班上限從四十六小時增至六十小時,或按季度及半年度進行總量管制。

徐旭東以美國經驗,大酸一例一休。他說,政府要給勞工更多休息時間,出發點絕對沒有錯;「但我去美國參加世界高峰會,談到這件事,他們很驚訝地說:you don’t have to work? You work overtime you get penalized?(所以你們不用工作?加班要被罰?)他們說,我們美國都沒這樣。在場媒體向徐旭東確認:「意思是(勞動條件)台灣比美國進步?」徐旭東說:「沒錯,他們是這樣認為。」

期盼林全多溝通 別避而不談

高志尚表示,工商協進會過去舉行早餐會,歷任行政院長都會出席,「但林全院長上任後,只來了一次,我們在台中和台南的早餐會,都沒空來」,是否因為一例一休政策說不清楚,乾脆不來?蔡裕慶認為,如果政府認為一例一休是對的政策,林全院長應該可以更有自信跟業界溝通,或者多來聽聽業界的意見也好。

「如果認為自己有足夠的立場和理由,應該要說服對方,而不是避而不談。」蔡裕慶打比方,就像很有本事的人,黑白兩道的朋友都會有,但不代表就要傾向任何一方,「我想政策的溝通應該也可以這麼做」。

美商會長虧小英「晚宴先填加班單」

昨晚總統蔡英文出席美國商會謝年飯,也因一例一休被會長章錦華(Albert Chang)虧了一下。章錦華一開場就說:「各位美商會員,我知道你們今天來,可能會影響公司獲利(因加班費支出),我自己也有好多疑問(針對勞基法)。在這裡要鄭重聲明,現在已過正常工時(晚餐時間),現場每一位都要填加班單!」