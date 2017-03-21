川習會 我評估不會簽第四公報

2017-03-21

我透過管道 告知美方不能犧牲台灣利益

〔記者呂伊萱、陳鈺馥／台北報導〕美國總統川普與中國領導人習近平預計四月在美舉行高峰會，外界擔憂美中將簽第四公報，損及台灣利益。國安局昨天表示，美中雙方幕僚甫重建對話管道，互信不足，評估將不會有第四公報。陸委會主委張小月也表示，我方透過管道告知美方不能犧牲台灣利益，美中簽署第四公報可能性不高。

國安局在立院外交及國防委員會報告指出，美國與中國的緊張關係已轉趨和緩。國安局長彭勝竹說，川普就任前曾表示不願被「一中」政策束縛，美國白宮幕僚長蒲博思也稱，包括「一中」在內的所有議題，都在談判桌上，導致美中關係緊張。直至川習通話，川普表示尊重美國「一中」政策後，美中關係現轉趨和緩，並重啟高層對話。

國安局指出，中國國務委員楊潔篪二月底訪美，美國國務卿提勒森則於三月十八日至十九日訪中，會面習近平等人，雙方磋商北韓問題、雙邊經貿、人文交流等議題，並安排「川習會」，雙方希望美中關係進入新階段。

民進黨立委莊瑞雄擔憂「川習會」後將簽第四公報，有危台灣利益。彭勝竹說，以國安局目前掌握到的各種消息來說，「第四公報不太可能」，但國安局不會排除它出現的可能性。國安局第四處處長潘向前補充說明，情資顯示，雙方並無簽署第四公報的安排，且雙方幕僚甫重建對話管道，「川習會」也是倉促完成，加上戰略互信都不足，評估將不會有第四公報。

美中戰略互信不足

此外，張小月在內政委員會報告「兩岸經貿未來發展」時指出，去年兩岸貿易總額為一一七九億美元，較前年同期減少○．七％。

民進黨立委陳明文質詢指出，「川習會」四月即將舉行，美中是否簽署傷害台灣的第四公報。

張小月表示，陸委會有事先佈建，透過管道告知美方不能犧牲台灣利益，簽署第四公報可能性不高；她強調，美中交流會以貿易失衡、匯率的經貿問題為優先，也會觸及部署薩德、北韓、台灣問題，已向美反映不能把台灣當成籌碼，須信守「台灣關係法」及「對台六項保證」。