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「孫文是國父 國民黨中常會定的」

2017-03-20

〔記者鍾麗華／台北報導〕翻遍我國法律條文，提到「國父」的很多，卻沒有一條法律明訂「孫文就是國父」，台北教育大學台文所教授李筱峰表示，孫中山之所以稱為國父，其實是國民黨中常會決定的。

以「國父」為名的法律條例，包括「國父陵園管理委員會組織條例」、「國立國父紀念館組織法」，都未清楚定義「孫中山就是國父」。而「刑法」第一百六十條，「意圖侮辱創立中華民國之孫先生，而公然損壞、除去或污辱其遺像者」，處一年以下有期徒刑；「商標法」第三十條「相同於國父或國家元首之肖像或姓名者」，不得註冊，均未說明「國父」或「孫先生」是誰？

國史館網站在介紹「中山勳章」的文章指出，「孫中山是國民黨總理，逝世後，國民黨將『總理』名稱保留下來，成為他的代稱。在民國廿九年三月廿八日，國民黨中央第一四三次常會決議，認為『總理孫先生倡導國民革命，手創中華民國，更新政體永奠邦基，謀世界之大同…』遂通過尊稱總理為國父，並致函國民政府『通令全國一體遵行』」。這就是一般廣為人知的國父由來。

李筱峰表示，尊孫中山成為國父，是蔣介石個人的意願，為讓自己成為正統的傳人，這是國民黨自己搞出來的東西，是一黨專政、以黨領政的訓政時期產物，並不符合民主國家的精神。而孫中山來台三次，加起來一個多月，台灣人叫他國父，他地下有知恐怕也覺得很奇怪。

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  • 學者指出，孫中山之所以稱為國父，其實是國民黨中常會決定的。圖為國父紀念館。（資料照）

    學者指出，孫中山之所以稱為國父，其實是國民黨中常會決定的。圖為國父紀念館。（資料照）

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