冷眼集》檢方漏了馬的更大罪狀
記者鄒景雯／特稿
馬英九在總統任內洩漏刑案偵查內容，昨日被台北地檢署起訴。這件被俗稱為「九月馬王政爭」的政治大戲，現在正式進入司法審判的新章；如果我們都透析馬先生可能涉及的罪狀，對於台灣的民主而言，這將是重要的時刻。
基於鞏固法治的態度，媒體此時不得不提問：何以北檢起訴書僅述及前總統涉嫌公務程序內部的洩密一節，並未觸及更加嚴重的國家元首公開向全民洩密的部分？檢察官的考慮為何？此一「疏漏」，是否會影響未來在法庭上的攻防？就此，人民當有知的權利。
北檢起訴的理由，主要是前檢察總長黃世銘當年到總統官邸向馬英九報告的內容，有關監聽王金平與柯建銘的通訊監察譯文，係屬秘密資料，而馬明知案件仍在偵查中，應有保密的必要，馬竟口頭轉述該案的相關譯文內容給江宜樺與羅智強，還要黃世銘另外向江宜樺報告，因此涉嫌洩密、教唆洩密、違反個資法、通保法起訴。
以上所述，殆無疑義，但只言其一，未言其二。那就是二○一三年九月八日，馬在總統府召開記者會，向全民發表「臺灣民主法治發展的關鍵時刻」談話，當天他公然指控：「如果這不是關說，那什麼才是關說？」而且更具體描述：「立法院長為了最大在野黨黨鞭的司法案件，關說法務部長及臺高檢檢察長。」這些詳情，現在仍掛在總統府官網上示眾。
馬英九這麼做，顯然是根據他取得的監聽譯文做為召開記者會的基礎，等於是向社會大眾洩密，而不只是行政內部的洩密而已；同時其目的，在藉以展開由國民黨中央立刻於十一日召開考紀會執行「鍘王」後續行動的依據，此舉更加坐實了馬有非法使用及教唆洩密的主觀犯意存在。
換句話說，北檢少提了一項罪嫌，就是獨立的公開洩密罪，而不僅是前述的罪狀而已。何以北檢未提這更大條的？連被視為藍營背景的林憲同律師昨被記者徵詢時，都不諱言：「針對北檢此一嚴重的法理缺憾，全民都有權利要求北檢追加起訴！」
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