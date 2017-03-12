蘭德公司：薩德貴 也不符台灣需求

2017-03-12

〔駐美特派員曹郁芬／華府十日報導〕美國蘭德公司亞太中心副主任黑考特今天表示，購置薩德飛彈防禦系統將花費台灣十分之一的國防預算，這是一套獨特，設計來攔截少量飛彈的系統，這套系統不適於攔截上百枚，甚至一千五百枚部署在台海對岸的道彈飛彈，蘭德公司曾針對台灣的飛彈防禦需求做過研究，薩德系統不是台灣當前需要的解決方案。

籲台灣全力向不對稱戰力邁進

華府智庫「全球台灣研究中心」與「全國亞洲研究局（ＮＢＲ）」今天舉辦美台關係座談會。長期研究兩岸軍事問題的黑考特，被問到台灣部署薩德是否有意義時，做了上述表示。

他說，美國沒有充裕的薩德飛彈防禦系統庫存等著買家，事實上，薩德系統數量極少，迄今只出售給一個不在東亞的國家，美國現在要移轉薩德系統去韓國保護美軍，而不是賣這套系統給韓國。

黑考特表示，不明白台灣領導人為何公開主張不對稱作戰和國防自主，但實際執行時卻不是如此，台灣投資廿三億美元在新的教練機，這不能嚇阻北京，而會成為一個脆弱又昂貴的載台，且佔了台灣年度國防預算的四分之一。

他說，也許台灣不發展不對稱作戰是因為業者的遊說或某些工業利益，但這是否告訴外界，台灣領導人其實感受不到中國的威脅？還是台灣過度仰賴美國的支援？民進黨政府在這方面做得較好，但也看不出來台灣全力向不對稱戰力邁進。事實上，當蘭德公司或戰略暨國際研究中心推出相關報告時，可以在台灣看到明顯的阻力。

喬治華盛頓大學教授沙特認為，每當美中關係變得緊張，美台關係也跟著緊張，川普上任後，美中台關係又處於類似的階段，美國的行政和國會部門普遍對中國不滿，分歧嚴重，一旦美中關係緊張，美國國內對台政策的考量就更謹慎，可能因此傷到台灣。