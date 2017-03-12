飛彈火網＋雷達監偵 我無需薩德
軍方認為已建構攔截導彈戰力 立委促強化指管、接戰效率
〔記者涂鉅旻／台北報導〕對於美軍在南韓部署「薩德」系統，國防部長馮世寬數度強調，台灣國防重點在於自我防衛，不需要引進「薩德」。據悉，就國軍現有反導彈軍備，由愛國者三型、天弓三型飛彈構成火網，搭配樂山雷達站遠端資訊監偵，仍可建構一定戰力。但立委建議，除硬體設施，國軍更應強化雷達偵搜、指管通信系統、反應接戰效率。
若部署薩德 將佔掉大筆國防預算
「薩德」為攔截中、短程彈道飛彈的終端防禦系統。據悉，台灣不考慮裝設薩德系統，除擔心可能佔掉大筆國防預算，具長距離偵搜能力的雷達，如連鄰國飛機起降都可掌握，恐引發鄰國反彈。不過，縱使我國不引進「薩德」，國軍藉由愛國者三型、天弓三型飛彈構築反導彈能量，且天弓三型飛彈採購案將持續至二○二四年，陸續擴充我國飛彈戰力。
據透露，各型反導彈飛彈的差別在於攔截高度，但作戰成敗關鍵，在於雷達偵搜掌握度，這也是中國對南韓裝設「薩德」跳腳的原因。我國構築樂山雷達站時，曾讓中國高度關切，畢竟此設施「讓我國眼睛看得更遠」，如中國發射飛彈，也可提早預警，搭配其他各型雷達、愛三、弓三飛彈，現階段已構築一定戰力，「沒有問題。」
對於我國反導彈戰力，民進黨立委蔡適應指出，「薩德」具備搜索距離超過一千公里的雷達，位於海拔三千公尺高山的樂山雷達站，據傳能力可和「薩德」雷達媲美。但我國雷達能否準確發現敵方導彈，藉由指管通信系統迅速傳遞訊息至衡山指揮所，迅速擬定反擊作為後，傳送資料鏈給我國愛三、弓三飛彈單位即時反應，這些才是我國反飛彈戰力能否展現的關鍵，因此國軍應加強雷達偵搜、指管通信系統訊息傳遞、反應接戰效率。
學者籲軍事設施地下化 保存戰力
政大國關中心主任丁樹範認為，飛彈攻、防戰力隨著科技進步不斷演進，但就成本論，防守方付出的代價，為攻擊方的三倍以上，面對中國數量龐大的飛彈威脅，以台灣的地理空間、資源，難以比照數量部署，因此，國軍除了部署飛彈，應構思如何讓軍事設施、飛彈單位等地下化、強化，面對敵方打擊時仍可保存戰力。
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