照管員薪資低 加薪留人才
2017-03-12
〔記者吳亮儀、楊綿傑／台北報導〕長照人力不足，最關鍵的原因就是「薪資低」，第一線的照顧服務員月薪僅三萬元，照管專員起薪也才約三萬四千元。為吸引更多人力投入長照服務，目前衛福部正規劃調整薪資結構；照專部分，計畫到第七年最高可達月薪四萬五千多元，等於是加薪近兩成，而七月起，採用時薪制的照服員，將全面改採月薪制。
從事第一線照服員的門檻並不高，只要年滿十六歲、國小畢業以上學歷、健康良好的本國籍者或領有工作證的外籍人士，都可參加「照顧服務員」課程培訓，取得證書後即可從事相關照顧工作。不過，照服員工作繁重，工作地點通常在醫療院所、護理機構、療養機構及其他社會福利機構或家庭內，協助病患、失能者或身心障礙者生活起居事宜，提供身體、生活照顧及家事服務；說難聽點，就是「把屎把尿」也要包辦，但時薪只有兩百元，領月薪的也僅三萬元，大多數是中高齡或二度就業婦女在做，很難吸引年輕人投入。
而負責評估長照需求的照管專員門檻較高，需有至少兩年照護工作經驗，並為相關科系大學生、職能治療師、物理治療師、護理師、社工師、營養師、藥師、醫師等，入行月薪僅三萬四千元，就算第三年可提高到三萬七千元，目前需要九百人，實際上僅約四百人，缺額超過一半。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台灣女臉書嘲笑大陸人 遭陸公司停職
- 梅蘭妮亞出道 總算像第一夫人了
- 蘭展回饋地方 1.5萬株大方送
- 毒販逃亡19年藏身墨西哥 警方用臉書將他抓回
- 「萬眾騎BIKE」上路 國中生助修鐵馬
- 逾期乳瑪琳 竹苗下架近200公斤
- 經典賽C組》美延長賽險勝哥 今戰不敗多國
- 問題乳瑪琳數量不明 食藥署:暫時先別吃
- 靜宜3女大生動漫迷 推手遊玩cosplay
- 百萬現金當棉被蓋 這張照讓網友直呼土豪94狂
- 獨家》9旬老翁酒駕通緝被捕 鄉里集資救他出獄
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 川普邀阿巴斯訪美 商討重啟以巴和談
- 聯合國：全球面臨二戰後最嚴重人道危機
- 台糖地租暴漲 立委協商緩繳求解套
- 狠父拉3稚兒陪葬 殺人未遂罪送辦
- 柯P︰「一例一休」規則太複雜 搞到天怒人怨
- 近萬鉛管戶未汰換 新北議員開罵
- 屏縣2鴨場染禽流感 撲殺萬餘隻
- 自由廣場》愛國同心會不知道的「上京」老兵
- 易楚寰決戰珠海 衛冕失利
- 〈親子會客室〉媽媽的信任 讓我學會負責
- 1個讚1顆糖 始源太妍惹火中國網軍
- 8縣市首長進軍日本 經濟效益突破億元
- 體育署長上任 立委籲清查棒協
- 健康充電站 ─ 身心健康講座
- 大賀兄弟在室男 羞尬爆乳辣妹
- 深夜翻牆闖白宮 1背包男被捕
- 《健康聚寶盆》小腿肚常痠痛無力 可能是「下肢動脈栓塞」
- 林克穎免引渡 英國檢方也看不下去
- 熱愛肚皮舞 師帶三生週週下山學
- 台化訴願成功 議員、環團︰不等於復工
- 〈徵文大拼盤〉我家的深夜食堂
- 送手沖咖啡 女大生溫暖流浪者
- 週末好天氣 週一下半天轉短暫雨
- 客雅溪親水 水質改善全國特優
- 裕隆達欣挺籃協 不支持SBL職業化
- 城市賞櫻 中壢莒光公園花開
- 台中歌劇院吸菸亭 拆了又要蓋
- 挨雙轟+球吻 殷仔3局3K
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：照管員薪資低 加薪留人才
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分