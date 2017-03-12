照管員薪資低 加薪留人才

2017-03-12

〔記者吳亮儀、楊綿傑／台北報導〕長照人力不足，最關鍵的原因就是「薪資低」，第一線的照顧服務員月薪僅三萬元，照管專員起薪也才約三萬四千元。為吸引更多人力投入長照服務，目前衛福部正規劃調整薪資結構；照專部分，計畫到第七年最高可達月薪四萬五千多元，等於是加薪近兩成，而七月起，採用時薪制的照服員，將全面改採月薪制。

從事第一線照服員的門檻並不高，只要年滿十六歲、國小畢業以上學歷、健康良好的本國籍者或領有工作證的外籍人士，都可參加「照顧服務員」課程培訓，取得證書後即可從事相關照顧工作。不過，照服員工作繁重，工作地點通常在醫療院所、護理機構、療養機構及其他社會福利機構或家庭內，協助病患、失能者或身心障礙者生活起居事宜，提供身體、生活照顧及家事服務；說難聽點，就是「把屎把尿」也要包辦，但時薪只有兩百元，領月薪的也僅三萬元，大多數是中高齡或二度就業婦女在做，很難吸引年輕人投入。

而負責評估長照需求的照管專員門檻較高，需有至少兩年照護工作經驗，並為相關科系大學生、職能治療師、物理治療師、護理師、社工師、營養師、藥師、醫師等，入行月薪僅三萬四千元，就算第三年可提高到三萬七千元，目前需要九百人，實際上僅約四百人，缺額超過一半。