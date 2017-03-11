凍結國民黨8億資產 黨產會勝訴定讞

2017-03-11

〔記者楊國文、陳鈺馥、施曉光／台北報導〕國民黨不滿行政院黨產會去年十一月要求永豐銀凍結國民黨帳戶、九張台支共八億多元資產處分，向法院聲請「停止執行」案，台北高等行政法院認定該處分將使國民黨有發生難以回復損害等情形，經扣除黨產會已先解凍的五千二百萬元，裁定需解凍七．四六億餘元，黨產會不服提出抗告；最高行政法院認為，黨產會已同意國民黨動支部份款項，並無發生難以回復損害且急迫等情形，昨自為裁定，改為黨產會勝訴定讞。

已同意動支部份款項

無發生難以回復的損害

黨產會發言人施錦芳指出，九張台銀支票共四億六千八百萬元，加上永豐銀行帳戶三億多元，共七億四千六百萬餘元，日前已同意國民黨動支一億多元去支付黨工年終獎金、薪水，目前約剩下六億多元。

施表示，感謝最高行政法院對事實的了解，知悉國民黨不會有難以回復的損害發生，黨產會對上述款項，向來立場都是國民黨可 用在資遣費、黨工退休金上。

對於最高行政法院的裁定，國民黨表示尊重，將會在收到正式裁定後研商後續處置方式。國民黨文傳會副主委胡文琦表示，該黨將透過正式訴訟程序尋求救濟，對於離職黨員的資遣費及退休金支付的承諾不會改變。

黨產會要求永豐銀凍結國民黨帳戶、九張台支共八億多元資產，國民黨則聲請停止執行，台北高等行政法院今年一月裁定指出，國民黨受解凍帳戶及票款，主要用途在支付員工薪水、勞健保費用、勞工退休金提撥等用途，永豐銀和台支款項遭凍結，已嚴重影響其運作與存續，符合情況緊急的權利保護要件，且將發生難以回復的損害，合法性有疑義，裁准國民黨聲請的停止執行案。

黨產會委員認為，法官的裁定明顯是政治考量大於法律考量，國民黨截至去年八月為止支出皆大於收入，並未舉證哪一筆是合法收入，黨產會基於推定為不當財產所做的保全處分，於法有據，黨產會因此於上月具狀提出抗告。

最高行政法院昨裁定指出，國民黨聲請停止執行，所指薪資、勞健保費用、勞工退休金提撥及相關費用的債務履行，非黨產條例施行細則第五條規定，所稱履行法定義務；而且相關債務，或者尚未到期，或經向黨產會申請解禁，已由黨產會同意動支部份款項，及提領部份支票，認定並無國民黨之前所謂「政黨功能全失或無法運作」等情形，也沒有發生難以回復的損害，且有急迫等情形，不符停止執行要件，將原法院同意解凍的裁定撤銷，改裁定黨產會勝訴定讞。