娶月入20萬女董座 30K清潔工休妻被駁回

2017-03-08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕月入三萬元的陳姓清潔工與月入二十萬的工廠董娘認識一個月便閃婚，婚後卻為了小錢撕破臉，陳男指控董事長妻子一毛不拔，罵他「小白臉吃軟飯、不是男人」，讓他想自殺而訴請離婚；新竹地院法官發現陳男也嗆妻子「我倆門不當戶不對，妳開百萬名車，我開破爛車，妳吃高級料理，我吃粗茶淡飯！」認為二人背景差異當然會出現齟齬，不過這段婚姻還有救，駁回陳男「休妻」之訴。

認識一個月閃婚 為小錢撕破臉

五十多歲的陳男說，去年四月認識同樣尋求第二春的五十多歲林女，經由LINE談情說愛，交往不到一個月便論及婚嫁，但他對林女明確表達身體健康和經濟條件不佳，且罹患恐慌症、無法工作多年，而林女也表明有甲狀腺機能亢進症，雙方互有共識，希望往後能互相照顧。

陳男表示，去年五月，和林女公證結婚後，他常花數萬元買東西給妻子，可是妻全無互相對待之心，要求每月須給她油錢三千元和過路費一千元。去年七夕情人節前夕，他手邊原有三千二百元，給妻子三千元油費後只剩二百元，想請妻子去南寮吃海鮮又怕不夠錢，就跟妻臨時借一千元，告知隔日即歸還，妻竟氣說：「沒有錢就不要出門！」而不願借；陳男無奈說，妻子自稱月收入二十多萬，生活優渥，吃穿奢侈，且常出國旅遊，卻對自己先生一毛不拔。

小白臉吃軟飯VS.妳會被錢壓死

陳男表示，事後妻子常在LINE以「下三濫」、「小白臉吃軟飯」等不堪言詞羞辱他，說自己是做大事的董事長，和他門不當戶不對，把他講得一文不值，嚴重傷害他自尊，導致恐慌症頻頻發作。

法官調查，陳男也曾在LINE嗆妻「妳就會臭屁，連一千萬的廠房都買不起，還自稱甚麼董事長」、「我家姊妹是看不起一毛不拔的女人…您啊…總有一天會被錢壓死…醫生說多吃大魚大肉容易中風…夫妻一場，提醒妳注意！」等貶抑及挖苦之語，態度亦屬強勢，顯見夫妻針鋒相對、互不相讓，實難認妻子言詞對先生有何精神上不法侵害。

法官：夫妻齟齬難免 婚姻有救

法官認為，夫妻來自不同原生家庭，婚後對家庭生活之需求及期待發生齟齬，在所難免，況且二人在LINE通訊上頻頻提及陳男為清潔工、林女為月入二十萬的董事長，顯見夫妻深知婚姻困境所在，本當以最大善意與對方溝通，誠摯經營婚姻，則婚姻並非不可維持，最後駁回陳男離婚之訴。