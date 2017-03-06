陳師孟：將彈劾黨國思想司法官

2017-03-06

雖主張廢監院 但監察權仍可「廢物利用」

〔記者楊淳卉、張文川／台北報導〕監察委員被提名人、前總統府秘書長陳師孟昨出席活動時指出，雖主張應廢除考試院與監察院，但對歷經國民黨半世紀威權統治的台灣來說，監察權非常重要，還能「廢物利用」發揮彈劾功能，讓黨國思想的司法官不能像過去無法無天。

批部分司法官 成威權打手

陳師孟昨出席「找回監察院的存在感—從司改國是會議說起」活動指出，司法官講究獨立辦案與自由心證，是公務體系中非常特別的一群，但這些特色也可能被濫用。經過國民黨長期統治及洗腦教育後，獨立辦案或自由心證等詞彙，反而成為服從黨國威權思維司法人員的「意識形態的包裝紙」，這些人可不負責任，成為威權的打手或幫兇，且不受到節制。

陳師孟直指，司法「辦綠不辦藍」情況仍持續發生，如法官對國民黨產護航，司法繼續擔任國民黨的打手與阻止轉型正義的防線，「難道要讓他們繼續下去嗎？」

陳師孟表示，若擔任監委，也能在監院找到志同道合的人，對於前總統陳水扁及前交通部長郭瑤琪等官司的程序不正義，他會「做一些心目中認為應該還給人民一個公道的事情」，「不然我這樣七老八十，還跑去做這種事情，所為何來」。

陳師孟指出，台灣應該設立「除垢法」，將迫害陳水扁、郭瑤琪等綠營政務官的法官與檢察官趕出司法體系，「如果沒有得到應有的懲罰，真的死不瞑目」，如同當年東德政府倒台後，很多不肖的檢察官、法官都被趕出，終身不能錄用。

保障審判獨立 法官籲應自治

此外，昨有多位法官現身台灣財經刑法研究會等團體舉辦的「全民票選愛心司法人」座談會，基隆地院法官陳志祥認為，應讓法官自治才能保障審判獨立。高等法院法官吳祚丞則直言，不少二審法官有種心態，為自清沒收錢，傾向「防衛性判決」駁回上訴、維持原判，以杜眾口，站在自己的立場、而非以公正立場判案，這並非國家之福。