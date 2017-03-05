直言集》最後一哩路的眉角

2017-03-05

記者鄒景雯／特稿

最近有件民調數據很有意思，頗能反映現實的政治情境。這項調查指出，包括年金改革、司法改革等各項改革議題，都獲得壓倒性的支持，贊成必須推動。但在問到對蔡英文總統的評價時，滿意為四成三，不滿意高達五成一，換言之，仍有超過一半的民眾對總統的表現持保留態度。

既然目標正確，政府是在做對的事，但多數人顯然不認為苦勞就等於功勞，可見大家對於施政手路是否細膩，有著相當的要求。

這種類似「好好豬殺到屎尿流」的反差，是有事實基礎的。因為明明就是國會過半、完全執政的好棋，改革工具一應俱全，也早可預判最後終究會完成，因此自然會希望主政者應該要有效率，能夠善用人民賦予的利器，採取最適路徑去除弊，以減少社會付出的成本。如今，這個期待打了折扣，於是該加分的、卻沒得分，反映在政治人物身上的意義，即在於此。

記取過去九個月曲徑並未通幽的教訓，預定本月底前要從考試院出門的公務員年金改革方案，已至最後一哩路，肯定不能再有差池。首先，既是過場，一定要掌握時間這個核心問題，不得稍有拖延，方案內容反倒其次，畢竟到了立法院才是真正數人頭的地方，屆時再做修正，也是天經地義。

其次，被改革的一方，必然還會不斷表達異見，但從民調對組織性反年改行動同情甚低的數字看來，根本是不對稱的格局，政府未來需要的是說明，而不是對抗；值得展示的是處理問題的能力，而不是選舉鬥爭的策略。否則，又將重蹈失分的覆轍。

其三，主政者在這段期間要讓戰場暫時單純化，如果年金改革是主戰場，並且設定五二○應當三讀通過，則其他次要戰場必須稍安勿躁，尤其不要再開新的戰場。前面這段期間，政府在管控議題上發生了問題，今後不妨責令專人督導，若再失控「相打電」，屆時恐怕只能說：三加一，四好。