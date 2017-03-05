年金改革 陳建仁：一定會成功

2017-03-05

〔記者李欣芳、陳鈺馥／台北報導〕蔡政府力拚三月底將年金改革相關修法草案送到立法院審議，考試院週二也將舉行全院審查會，審查公務人員的年金改革法案，國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨被詢及試院將審查年改修法以及年金改革議題時強調，年金改革「一定會成功！」

台灣聯合國協進會舉行第七屆第二次會員大會，陳建仁與會致詞，包括總統府資政吳澧培、監委被提名人陳師孟、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲及秘書長羅榮光等人都出席。陳建仁也向與會人士強調政府推動各項改革，過程困難，籲請大家支持。

陳建仁表示，蔡總統與行政團隊都沒有忘記六百八十九萬票支持新政府推動改革的希望與期待，「我們一定會用全部力量推動改革，大家一定要支持，我們一定不會讓大家失望！」

不過，陳建仁指出，改革非常困難，尤其政府現在推動年金改革、司法改革、轉型正義，以及推動經濟發展，這個國家過去幾年來確實在退步，我們如果不認真打拚，沒辦法讓台灣在世界上讓人瞧得起、尊敬；陳建仁強調，越困難的地方越要打拚，找出所有可能的方法，走出更美好的路。

主張新舊脫鉤 國民黨團擬提釋憲

至於年改修法攻防，國民黨團主張年改必須「新舊脫鉤（新進和退休公務人員採不同制度，新進公務員應比照勞保設計有提撥帳戶）」、「基金收益制度化（收益及投資都要公開）」，也與全國公務人員協會理事長李來希商議，一旦通過執政黨版的年改法案，將尋求親民黨團的支持，合作聲請釋憲。

國民黨團年改小組召集人林為洲說，國民黨將用一連串修正動議的作戰方式表達意見。

司法及法制委員會召委蔡易餘表示，在野黨若想提釋憲，大法官釋字第七一七號解釋已明文可溯及既往，這部分無違憲疑慮，當初關中版設計也有溯及既往，國民黨不要自相矛盾，去附和李來希的主張，這樣會被主流民意唾棄。