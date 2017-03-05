年金改革 陳建仁：一定會成功
2017-03-05
〔記者李欣芳、陳鈺馥／台北報導〕蔡政府力拚三月底將年金改革相關修法草案送到立法院審議，考試院週二也將舉行全院審查會，審查公務人員的年金改革法案，國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨被詢及試院將審查年改修法以及年金改革議題時強調，年金改革「一定會成功！」
台灣聯合國協進會舉行第七屆第二次會員大會，陳建仁與會致詞，包括總統府資政吳澧培、監委被提名人陳師孟、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲及秘書長羅榮光等人都出席。陳建仁也向與會人士強調政府推動各項改革，過程困難，籲請大家支持。
陳建仁表示，蔡總統與行政團隊都沒有忘記六百八十九萬票支持新政府推動改革的希望與期待，「我們一定會用全部力量推動改革，大家一定要支持，我們一定不會讓大家失望！」
不過，陳建仁指出，改革非常困難，尤其政府現在推動年金改革、司法改革、轉型正義，以及推動經濟發展，這個國家過去幾年來確實在退步，我們如果不認真打拚，沒辦法讓台灣在世界上讓人瞧得起、尊敬；陳建仁強調，越困難的地方越要打拚，找出所有可能的方法，走出更美好的路。
主張新舊脫鉤 國民黨團擬提釋憲
至於年改修法攻防，國民黨團主張年改必須「新舊脫鉤（新進和退休公務人員採不同制度，新進公務員應比照勞保設計有提撥帳戶）」、「基金收益制度化（收益及投資都要公開）」，也與全國公務人員協會理事長李來希商議，一旦通過執政黨版的年改法案，將尋求親民黨團的支持，合作聲請釋憲。
國民黨團年改小組召集人林為洲說，國民黨將用一連串修正動議的作戰方式表達意見。
司法及法制委員會召委蔡易餘表示，在野黨若想提釋憲，大法官釋字第七一七號解釋已明文可溯及既往，這部分無違憲疑慮，當初關中版設計也有溯及既往，國民黨不要自相矛盾，去附和李來希的主張，這樣會被主流民意唾棄。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 在韓失聯兩台女 外交部證實因電信詐騙被捕
- 羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰
- 《謠言終結站》普拿疼會殘留體內5年？ 藥師：沒這回事
- 台南藝術節開鑼 「 洋娃娃」華麗踩街
- 市場小旅行 南郭國小學童︰太好玩
- 基隆開放磯釣 首假日湧113人
- 「興川吉」船長家屬控訴：緬甸變相收保護費 要外交部索賠
- 郁方老公駕千萬超跑挨撞
- 抒情王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
- 男校長寫信給女作家被纏上 她2天打了467通電話
- 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
- 傅孟柏硬上溫貞菱 奉送事後藥
- 【大世界小葉片】你認識錫克人嗎?
- 險遭金酒翻船 台啤聽牌
- 《日本奧斯卡》宮澤理惠3度封后 妻夫木聰奪男配曬基情
- 富邦沙漠風暴 邪門一戰還傷了洋投
- 知高橋7日起施工 車輛改道
- 豪宅江南市場存廢 最慢6月決定
- 經典賽》4天後對台先發 南韓梁玹種4局0失分
- 〈生活停看聽〉黑白照片 濃濃懷舊感
- 台中辦花博 再爭取2020世界蘭花會議
- 內川聖一激賞王柏融 主動交換信物
- Uber躲查緝 App暗藏灰球程式
- 星期專論》國民黨的美國朋友們
- 梅山汗路文化祭 虛擬實境採筍樂
- 禽流感重創 小本雞農業績掉3成
- 北市Open Green3年有成 3基地獲獎
- 自由廣場》學術歸學術 被統歸被統
- 三上悠亞周二撲台 爆AV處女作片酬
- 國產署︰同意共同開發 補償金要還
- 凶手驚爆／女友就要閨密死 叫我纏頸拖屍50米
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 不爽天海欺負閨密 文乃被爆拒同台
- 松山頭帶雙槍齊發 「超級高中生」爭霸不孤單
- 「想救更多人」 護理師下班當義消
- 《焦點評論》市民決定
- 肉攤老國手 八旬嬤拿菜刀控桌球
- 王子維強壓諶龍 德國羽賽與周天成爭冠
- 狠殺閨密4小時 蛇蠍女又獵新對象
- 川普反守為攻 控大選時遭歐巴馬監聽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：年金改革 陳建仁：一定會成功
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分