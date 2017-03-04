俞正聲：與台「基層一線」加強交流

2017-03-04

〔記者施曉光／台北報導〕中國人民政協會議第十二屆全國委員會第五次會議昨天登場，全國政協主席俞正聲提出的工作報告中提及對台工作方針，舊調重彈堅持「九二共識」，強調反對任何形式的台獨分裂行徑，並要加強與台灣「基層一線」的交往交流。

陸委會呼籲中方 正視兩岸現實

陸委會回應表示，有關中國大陸重申對台既定立場，政府已多次重申在尊重歷史事實及既有政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展，充分展現我方最大的善意與彈性，而根據陸委會長期民調顯示，八成以上的民眾支持維持台海現狀，中國大陸應正視兩岸現實並尊重台灣民眾對民主制度與維持現狀的主張。

俞正聲報告中的涉台內容為，「貫徹（中共）中央對台工作大政方針，堅持『九二共識』共同政治基礎，堅決反對任何形式的台獨分裂行徑，深化政協委員與台灣民意代表機制化交流，加強與台灣基層一線和青年一代交往交流，厚植兩岸關係和平發展民意基礎。」

北京拉攏對象 也鎖定台灣民代

相較去年度的全國政協工作報告，今年的涉台篇幅較短，除同樣提到堅持「九二共識」、「兩岸關係和平發展」，並增列「堅決反對任何形式的台獨分裂行徑」，交流對象則從「青少年」擴大為「青年一代」與「基層一線」，而且去年度報告中提到的「繼續發展與台灣有關社會組織和團體的聯繫交往，促進兩岸經貿文化交流合作」，今年則轉變為深化政協委員與台灣民意代表機制化交流，也就是對象鎖定在「民意代表」，反映中共在兩岸官方互動急凍下，積極拉攏民代與基層民眾的意圖。