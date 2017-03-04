| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

俞正聲：與台「基層一線」加強交流

2017-03-04

〔記者施曉光／台北報導〕中國人民政協會議第十二屆全國委員會第五次會議昨天登場，全國政協主席俞正聲提出的工作報告中提及對台工作方針，舊調重彈堅持「九二共識」，強調反對任何形式的台獨分裂行徑，並要加強與台灣「基層一線」的交往交流。

陸委會呼籲中方 正視兩岸現實

陸委會回應表示，有關中國大陸重申對台既定立場，政府已多次重申在尊重歷史事實及既有政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展，充分展現我方最大的善意與彈性，而根據陸委會長期民調顯示，八成以上的民眾支持維持台海現狀，中國大陸應正視兩岸現實並尊重台灣民眾對民主制度與維持現狀的主張。

俞正聲報告中的涉台內容為，「貫徹（中共）中央對台工作大政方針，堅持『九二共識』共同政治基礎，堅決反對任何形式的台獨分裂行徑，深化政協委員與台灣民意代表機制化交流，加強與台灣基層一線和青年一代交往交流，厚植兩岸關係和平發展民意基礎。」

北京拉攏對象 也鎖定台灣民代

相較去年度的全國政協工作報告，今年的涉台篇幅較短，除同樣提到堅持「九二共識」、「兩岸關係和平發展」，並增列「堅決反對任何形式的台獨分裂行徑」，交流對象則從「青少年」擴大為「青年一代」與「基層一線」，而且去年度報告中提到的「繼續發展與台灣有關社會組織和團體的聯繫交往，促進兩岸經貿文化交流合作」，今年則轉變為深化政協委員與台灣民意代表機制化交流，也就是對象鎖定在「民意代表」，反映中共在兩岸官方互動急凍下，積極拉攏民代與基層民眾的意圖。

廣告
  • 中國大陸全國政協會議3日在北京開幕，全國政協主席俞正聲在發表工作報告時說，中國大陸堅決反對任何形式的台獨分裂行徑，並將加強與基層一線與年輕一代交往。（中央社）

    中國大陸全國政協會議3日在北京開幕，全國政協主席俞正聲在發表工作報告時說，中國大陸堅決反對任何形式的台獨分裂行徑，並將加強與基層一線與年輕一代交往。（中央社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 九二共識 俞正聲 基層一線 政協
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：俞正聲：與台「基層一線」加強交流


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.