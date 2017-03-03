2017-03-03

記者鄒景雯／特稿

台灣這些年來，在軍中破獲了不少共諜案，只有軍人被外國買通竊取機密，政府官員就沒有嗎？一位重量級國安大老斬釘截鐵地說：「政府被滲透的情況不亞於軍中」。

這位退役上將告訴記者，軍人之所以被查獲，因為軍中有保防制度，政府機關的保防，在「人二」被裁撤後，應該如何符合民主法治國的調整設置，一直未有後續的討論，是故不是政府人員沒有被收買，而是根本沒有防範的機制，這是非常嚴重的漏洞，因此他支持蔡英文政府推動保防法制化。外界可以對怎麼做的內涵有意見，卻沒有理由因各種意識形態反對立法。

確實如此，任何一個上軌道的民主國家，要捍衛主權與安全，沒有不重視反情報工作的。拿美國來說，聯邦調查局（FBI）、海軍犯罪調查局（NCIS）與中情局（CIA），就是大家耳熟能詳的執法單位，它們各有分工執掌，FBI是美國聯邦政府最大的反間諜機構，中情局則主要對外國政府、公司和個人蒐集情報，這些阻絕「反美國」勢力入侵的單位，當然要接受國會嚴格的監督。

以台灣的特殊處境，若說政府機關人員不必具備保防觀念，政府也不該對公務員進行保防調查，任隨他們對情報刺探不設防，請問有多少國人會同意？上年紀的人，確實可能存留兩蔣戒嚴時代的歷史經驗，對保防法有所疑慮恐懼，但是不宜脫離現實時空，也應該把今天台灣的媒體力量、國會功能，甚至不可同日而語的強大公民意識，放在一起檢視，這個時代還容許有白色恐怖的立足之地嗎？

如果「政府被滲透的情況不亞於軍中」，對二三○○萬人來說，這才是真正的恐怖，過去八年，中國到台灣進行情報工作者如過江之鯽，政黨輪替後，如果對這種「反台灣」的行動不採取對策，台灣的民主、自由、人權，豈不危如沙堡？