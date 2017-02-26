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文化部推動 中正紀念堂轉型

2017-02-26

〔記者楊明怡／台北報導〕文化部長鄭麗君昨天表示，中正紀念堂是威權統治時期，為紀念威權統治者而建立，基於「面對歷史」、「正視傷痛」、「尊重人權」等立場，有必要進行轉型。文化部已組成「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」，停售蔣中正公仔、文具等商品，不再於開閉館時播放〈蔣公紀念歌〉，預計半年內提出「國立中正紀念堂管理處組織法修正草案」，待草案通過後，進一步推動名稱、史料蒐集展示的轉型。

面對蔣中正 重新定位

鄭麗君也強調，推動轉型正義不是要「去蔣化」，相反的，是要「面對他」。蔣中正擔任中華民國總統是歷史事實，但二二八事件及白色恐怖時期的人權迫害事實，是台灣人民共同的傷痛。釐清蔣中正應擔負的歷史責任，重新賦予適當的歷史定位，是「轉型正義的其中一個工作」。

她指出，蔣中正的「功」與「過」，不是文化部能定論的。文化部推動中正紀念堂的轉型，是基於「面對歷史、正視傷痛、尊重人權」，同理二二八事件及戒嚴時期受害者及受難者家屬的傷痛和傷痕，藉由去除威權文化，走出領袖崇拜，為社會打開中性、理性的討論空間，進而追求真相、釐清責任，重建正義。

一九八○年完工並開放的中正紀念堂，二○○七年經行政院文建會（文化部前身）公告指定為國定古蹟，目前是文化部所屬之三級機關。

名稱、雕像 都可討論

鄭麗君說，她上任後即指示文化部展開中正紀念堂轉型研議，本月十日邀請專家學者成立諮詢小組，未來將針對為何轉型、轉型後用途等層面推動討論、凝聚共識，希望在立法院下會期提出「國立中正紀念堂管理處組織法修正草案」。包括中正紀念堂名稱、儀隊存廢、展示內容、雕像是否移除等內容都「可討論」。

此外，中正紀念堂管理處新任處長林進盛月初上任後即進行盤點，已先行下架並停止開發蔣中正公仔及具威權統治意象、個人logo的文創商品。記者昨實地走訪，發現部分商店仍販售與蔣家政權有關的書籍、紀念幣、郵票，對此，文化部表示，書籍販售將尊重學術自由，不會下架；郵票、紀念幣則將陸續檢討。

公仔、文具 下架停售

另外，原名「中正演藝廳」、「中正藝廊」、「介石廳」、「瑞元廳」、「美齡藝廊」、「采玉藝廊」等展演場館，也回復「演藝廳」、「一樓藝廊」、「一展廳」、「二展廳」等中性名稱，未來將以藝文使用為優先；原本為提醒參訪者開閉館時間而播放的〈蔣公紀念歌〉也自廿四日起停播，改以一般廣播提醒。

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  • 文化部長鄭麗君昨表示，中正紀念堂有必要進行轉型，停售蔣中正公仔、文具等商品，不再於開閉館播放〈蔣公紀念歌〉。（記者黃耀徵攝）

    文化部長鄭麗君昨表示，中正紀念堂有必要進行轉型，停售蔣中正公仔、文具等商品，不再於開閉館播放〈蔣公紀念歌〉。（記者黃耀徵攝）

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相關關鍵字： 中正紀念堂 去蔣化 威權統治 文化部 轉型 轉型正義
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