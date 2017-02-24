蔡總統：改變228沒加害者現狀
政府帶頭調查 追究責任歸屬
〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統昨分別接見「二○一七年海外二二八遺屬返鄉團」與二二八受難的台灣畫家陳澄波家屬。蔡英文在接見遺屬返鄉團時強調，政府會帶頭調查、呈現真相，追究二二八事件責任歸屬，改變「只有受害者、沒有加害者」現狀。她會要求相關單位，持續清理威權時期檔案，把七十年後仍塵封的真相，完整攤開在陽光下。這也是蔡總統上任後，首次對二二八事件發言。
蔡英文說，今年是二二八事件七十週年，「一直到今天，所有的台灣人都還在承受二二八事件所帶來的後果」。政府透過認錯、道歉、立碑、調查歷史真相、回復受難者名譽，以及賠償，試圖要撫平過去留下來的傷痛，但所做的事還不夠完整，「我們絕對不應該輕易地說，歷史已經過去了，傷痛可以放下。」
效法德國 勇敢面對歷史錯誤
總統表示，她日前參加「國際大屠殺紀念日」活動，清楚感受到德國面對歷史錯誤的勇氣，德國經驗對台灣很有啟發，歷史真相追求及歷史記憶的保存，都是長期社會工程。新政府有義務讓二二八事件的真相，調查得更徹底，也更公開透明，讓事件的責任歸屬更明確、更詳細。
總統指出，她會要求相關單位，持續清理威權時期的檔案，把七十年後仍塵封的真相，完整攤開在陽光下。檔案局徵集到的二二八事件檔案裡面，只剩下一些還沒解密，據她所知，其中有四件是來自僑委會，「我們希望儘快將檔案解密」。
將檔案解密 把真相完整攤開
蔡總統在接見陳澄波家人並參觀「屹立不搖」陳澄波特展時表示，七十年前陳澄波過世時，很多藏有他作品的朋友擔心被牽連，有些人把畫作銷毀，陳澄波的夫人張捷在很艱困環境下，冒著危險守護僅存的遺作，經歷時代變動，有些陳澄波的遺作，可能再也沒機會看到，這是台灣人永遠的遺憾。
總統強調，悲劇不容否認，歷史不應被掩蓋，經歷數十年來的平反運動和廣泛的調查研究，二二八不再是一個禁忌，事實也越來越清楚，不過，追求真相沒有盡頭，追求公義也不會有終點。陳澄波最後一幅畫作是玉山積雪，這是他在嘉義市街望著玉山的寫生，這幅畫提醒大家，「玉山蒼白山頭仍盼望著春天，寒冬一定會過去，積雪終究會融化」。
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