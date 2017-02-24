台聯踢館「八百壯士」 場面一度火爆
2017-02-24
〔記者彭琬馨、林良昇／台北報導〕退伍軍人發起在立法院門口抗議年金改革的「八百壯士」活動昨進入第三天，台聯與台灣幸福國家連線等多個團體前往踢館，台聯前立委周倪安表示，退休軍人月領高薪還反年改，讓社會感到非常不齒。而入夜後的「八百壯士」也僅剩不到十人在場。
周倪安受訪表示，這次年金改革並沒有動到軍人，他們卻跑出來抗議，非常可笑；許多退將月領十六、七萬元，與台灣其他家庭相比根本天差地遠，呼籲對年改議題應該全台人民「一起共體時艱」。
現場多位退伍軍人不滿台聯未申請集會許可就前來抗議，和台聯人士發生肢體衝突，場面一度火爆，所幸在警方勸導下未釀意外。
對於台聯的抗議，前往探視退伍軍人的國民黨主席參選人詹啟賢說，台灣是多元包容的社會，每個人對每件事都可以有看法，「我們都尊重」，推擠在群眾運動中難免，但解決不了事情。
另外，擔任國民黨主席參選人郝龍斌競選辦公室主委的退將王文燮昨出席退伍軍人協會活動時，痛批民進黨不公不義，卻說是推動轉型正義，「簡直是狗屁」，好像民進黨都是正義，國民黨都是不正義。軍公教為國為民犧牲奉獻幾十年，好像都不是正義 ，「他們對不起我們，不知道感恩圖報，忘恩負義」。
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