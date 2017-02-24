拚年金改革 將提九優先法案

2017-02-24

政院會銜試院 爭取三月底、四月初送立院

〔記者李欣芳、黃邦平、曾韋禎／台北報導〕行政院與民進黨團昨會商本會期至少提出四十項優先法案，重中之重的年金改革，估計將由行政院會銜考試院共提出九項優先法案，政院發言人徐國勇指出，考試院預計四月份函送立院審議，但黨籍立委盼三月就向立院送出所有修法，政院將與試院溝通爭取在三月底、四月初會銜提出。

重大議案多 可能加開兩次臨會

民進黨團總召柯建銘則說，黨團相信試院會理解台灣社會對改革的期待，應該會在四月將草案送進立法院。他並提醒，未來要面對稅改、年改、前瞻基礎建設特別預算，有太多重大議案要處理，要有召開兩次臨時會的心理準備。

九項年金改革法案中，政院將提出「海空軍軍官士官服役條例修正草案」、「公立學校教職員退休撫卹條例」、「勞工保險條例部分條文修正草案」、「勞工退休金條例修正草案」、「學校教職員退休條例修正草案」、黨職併公職的「公教人員退職退休給與併計黨務人員年資處理條例草案」等六項修法。

考試院將提出的三項是「公務人員退休撫卹法草案」、「公教人員保險法修正草案」、「政務人員退職撫卹條例修正草案」。銓敘部近日就會將上述法案報考試院審查，考試院並已排定下週四下午召開全院審查會審查公務人員退休撫卹法草案，副院長李逸洋的人事案今天順利獲立院同意，可望主持下週四審查會。

除了年金改革法案外，當沖降稅的「證券交易稅條例修正草案」，上會期由政院列為優先法案，但並未過關，昨會中決定仍列為新會期優先法案，但王榮璋等部分民進黨立委對當沖降稅表達反對。柯建銘也認為，交易量已回升，現無修法的急迫性，會尊重立法院，自然就好。

促進轉型正義等法案 盼優先通過

轉型正義方面，列為優先法案的有「促進轉型正義條例草案」、以及徵集戒嚴時期檔案的「政治檔案法草案」，還有公投法修法、「政黨法」的立法等。

拚經濟法案，行政院則列出前瞻基礎建設的特別條例與特別預算、產業創新條例修正草案，還有都更條例相關法案，如都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案（老屋重建）、都市更新條例修正草案等；稅改相關法案，財政部正在彙整相關意見，預計四月提出。

牽涉規範退將赴中國的兩岸條例修正草案，以及兩岸訂定協議監督條例草案，都被列為優先法案，但有部分立委則認為監督條例不急。

引發爭議的同性婚姻修法，因尚待民進黨團進一步溝通、整合，政院昨表示，同婚修法是否列優先法案，尊重黨團決議。