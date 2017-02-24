拚年金改革 將提九優先法案
政院會銜試院 爭取三月底、四月初送立院
〔記者李欣芳、黃邦平、曾韋禎／台北報導〕行政院與民進黨團昨會商本會期至少提出四十項優先法案，重中之重的年金改革，估計將由行政院會銜考試院共提出九項優先法案，政院發言人徐國勇指出，考試院預計四月份函送立院審議，但黨籍立委盼三月就向立院送出所有修法，政院將與試院溝通爭取在三月底、四月初會銜提出。
重大議案多 可能加開兩次臨會
民進黨團總召柯建銘則說，黨團相信試院會理解台灣社會對改革的期待，應該會在四月將草案送進立法院。他並提醒，未來要面對稅改、年改、前瞻基礎建設特別預算，有太多重大議案要處理，要有召開兩次臨時會的心理準備。
九項年金改革法案中，政院將提出「海空軍軍官士官服役條例修正草案」、「公立學校教職員退休撫卹條例」、「勞工保險條例部分條文修正草案」、「勞工退休金條例修正草案」、「學校教職員退休條例修正草案」、黨職併公職的「公教人員退職退休給與併計黨務人員年資處理條例草案」等六項修法。
考試院將提出的三項是「公務人員退休撫卹法草案」、「公教人員保險法修正草案」、「政務人員退職撫卹條例修正草案」。銓敘部近日就會將上述法案報考試院審查，考試院並已排定下週四下午召開全院審查會審查公務人員退休撫卹法草案，副院長李逸洋的人事案今天順利獲立院同意，可望主持下週四審查會。
除了年金改革法案外，當沖降稅的「證券交易稅條例修正草案」，上會期由政院列為優先法案，但並未過關，昨會中決定仍列為新會期優先法案，但王榮璋等部分民進黨立委對當沖降稅表達反對。柯建銘也認為，交易量已回升，現無修法的急迫性，會尊重立法院，自然就好。
促進轉型正義等法案 盼優先通過
轉型正義方面，列為優先法案的有「促進轉型正義條例草案」、以及徵集戒嚴時期檔案的「政治檔案法草案」，還有公投法修法、「政黨法」的立法等。
拚經濟法案，行政院則列出前瞻基礎建設的特別條例與特別預算、產業創新條例修正草案，還有都更條例相關法案，如都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案（老屋重建）、都市更新條例修正草案等；稅改相關法案，財政部正在彙整相關意見，預計四月提出。
牽涉規範退將赴中國的兩岸條例修正草案，以及兩岸訂定協議監督條例草案，都被列為優先法案，但有部分立委則認為監督條例不急。
引發爭議的同性婚姻修法，因尚待民進黨團進一步溝通、整合，政院昨表示，同婚修法是否列優先法案，尊重黨團決議。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 影帝7病纏身只剩印傭 決定遺產分給她
- 捍衛西太平洋！美軍PO照秀美日F-35戰機
- 圓山飯店白紙黑字給優惠 藍綠議員很「感冒」
- 跨性別廁所政策 川普廢了
- 校園「腹瀉群聚」 苗縣傳3起
- 花蓮盜伐熱區 社區、大學加入巡護
- 錶王的故事2
- 烏日啤酒廠煙囪冒濃煙 發酵味好重
- 今天越晚越冷 下探10度
- 美教授30年自拍照不間斷 展現老化過程
- 這部「小綿羊」超猛！ 竟然撞破遊覽車
- 2/23 威力彩頭獎連3摃
- 禽流感防疫 南市府設開放資料平台
- 709、710快捷公車今上路 都有免費試乘
- 防疫不鬆懈 林全︰未來幾週是關鍵
- 自治新村老眷舍 地方爭設文化公園
- 2017日內瓦錶展專輯27：女力‧複雜錶力2
- 桃園跨新北 兩線快速公車今上路
- 海巡破8級浪 查扣1200萬元私菸
- 米蘭時裝週 Gucci男女合秀感官衝擊
- ＣＢＡ季後賽首輪 點名劉錚
- 嘉義特教學校 紅花風鈴木正美
- 自由廣場》年金改革 勞退新制
- 大巨蛋擦槍走火 柯文哲王世堅再互槓
- 防沙門氏桿菌、禽流感 食藥署推「洗選蛋指引」
- 2017日內瓦錶展專輯19：時間篇章如詩如畫2
- 休耕政策不定 一期稻農挫咧等
- 特展開幕 主題曲「228民主頌」明首演
- 【私主張】我的手工業創作
- 德仁生日 愛子公主暴瘦亮相
- 國道六號東延 花蓮縣議長連署力爭
- 8女控性侵 秦偉：無奈但不能說
- 心房顫動鬧場 教授打桌球打到趴
- 客機荷蘭機場重落地 起落架斷驚險迫降
- 機捷中壢延伸線》A22、A23站進度慢 通車恐延宕
- 食安條例首罰 海霸王外燴未通報
- 經典4鬥士 病後大丈夫》小葛打過「腎」仗 接棒洋基基特
- 想長壽 英國研究：一天得吃10份蔬果
- 政大蔣介石遺像遭噴漆
- 台積電拚節能 每片晶圓減少用電21%
標題：拚年金改革 將提九優先法案
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email