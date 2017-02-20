勞團︰加班變少 薪資反降

2017-02-20

〔記者吳柏緯／台北報導〕被政府視為重要勞工政策的一例一休上路近兩個月，不但資方跳腳，要求勞動部微調、放寬彈性，就連勞工也不買帳，勞團批評這項政策上路後不但沒有改善勞動條件，甚至造成勞工的薪資水準下降。

一例一休上路後，勞團持續到全台各地舉行座談會，了解勞工遭遇到的困難。桃園市產業總工會顧問毛振飛指出，在座談的過程中聽到不少勞工表示，原本以為一例一休上路後可以靠加班多賺取一些加班費，不無小補；但實際上，因為加班費上升，所以加班機會反而下降了，不但沒有賺到加成的加班費，甚至連過去原本有的加班費也因為時數減少而降低。

企業減少勞動成本 勞工權益被犧牲

此外，由於剛過完農曆年，目前許多工廠處於訂單的淡季，甚至有部分雇主要求放無薪假。毛振飛批評，企業主不斷哀號新法上路後人力成本太高，同時又透過各種方式減少勞動成本的支出，結果企業沒有受害，反而勞工的各項權益都被犧牲。

對工商團體調查顯示，一例一休修法造成約七成企業人事成本年增三％以上，毛振飛認為這個數字過於誇大；他指出，這僅是工商團體放話手段，目的是希望提高加班時數上限與放寬排班限制。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯認為，提高加班費、增加勞工的休息時間本來就是一例一休修法的主要精神，資方不斷以此威脅政府與人民，非常可惡。他表示，的確有許多人需仰賴加班費過活，但原因是台灣的薪資水準過低；未來也會針對此事向政府施壓，希望能盡快讓薪資水準提升，避免勞工須過勞工作以維持生活。