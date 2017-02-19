能撈就撈說 吳敦義：俏皮話
2017-02-19
〔記者施曉光、蔡清華、洪美秀、蘇芳禾／綜合報導〕國民黨中評會主席團主席陳庚金十六日在公教軍警暨退休人員聯合總會會員大會上，呼籲現職軍公教人員「能撈就撈」，「大家來拖垮這個政府」，國民黨主席參選人吳敦義昨回應，指陳講得「有一點比較俏皮，請不要太多見怪」。
民進黨：國民黨站在人民對立面
國民黨主席洪秀柱認為陳的說法確實不宜，但他應是在該場合時情緒較激動，或許加上對政府年金改革的不滿及各種施政無能表示憤慨，才引發情緒性談話。國民黨主席參選人詹啟賢認為，所有軍公教仍會盡心盡力為國家社會做事。
國民黨主席參選人郝龍斌回應強調，民進黨刻意利用此事鬥爭陳庚金，企圖轉移施政不佳、改革版本不好的焦點，這件事情大家才應該追究。
民進黨發言人張志豪表示，從陳庚金等人的言論可清楚看出，國民黨就是站在人民的對立面。
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