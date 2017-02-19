陳其邁：婦聯會+子基金會 資產542億
〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會現正追查婦聯會財務資產情況，婦聯會前天自行公布總資產為三百八十一億元，並將其中的兩百八十億元捐作長照公益。民進黨立委陳其邁昨表示，「總資產絕對不止這些」，婦聯會轄下還有多個財團法人基金會，資產一百六十一億元，加上婦聯會所公布的數字，共五百四十多億元，未來應一併清查；內政部則呼籲，婦聯會捐財產前，應清楚交代「勞軍捐」流向。
內政部：婦聯會應交代勞軍捐流向
據了解，婦聯會轄下財團法人中，中華民國婦聯社會福利基金會、私立華興育幼院、私立華興高中、私立華興國小，設立時登記的法人代表是蔣宋美齡，今為婦聯會主委辜嚴倬雲，而她也是振興醫療財團法人、華興學校財團法人的法人代表。
陳其邁指出，婦聯會非生產企業，該政治團體的錢，來自黨國一體時代的九百六十九億「勞軍捐」，婦聯會再用「勞軍捐」經費成立了振興醫院及多個基金會，負責人皆為辜嚴倬雲，人事、財務顯與婦聯會相關，「所有基金會都要調查清楚！」
陳其邁說，這些基金會是財團法人，變更負責人須至法院登記、登錄財產。根據申報資料顯示，婦聯社會福利基金會資產廿一．七五億元、婦聯聽障文教基金會資產為九．九七億元；一○三年，振興醫療財團法人申報資產為廿六．一四億元，華興學校財團法人為十一．三億元，私立華興育幼院、國小、高中三所學校的資產九十一億元，合計達一百六十一億元，加上婦聯會部分為五百四十二億元，這還不包括婦聯會相關不動產。
莊瑞雄：婦聯會「不知道還藏多少」
民進黨立委莊瑞雄認為，婦聯會想捐款，卻未對社會釋疑說明「勞軍捐」、動產及不動產去向，會讓外界感覺「不知道還藏多少」，最好方式就是對社會大眾開誠布公，再決定錢要如何處理，而不是把錢捐給自家振興醫院。
內政部表示，人民團體接受政府補助、公眾捐款，即應公開財務，內政部已收到婦聯會的財務決算書表，將依規定儘速公開在內政部網站上，但婦聯會至今仍未提供「勞軍捐」資料。
針對婦聯會未交代「勞軍捐」結餘用途，內政部認為，社會大眾對此經費收支情形有知悉權利，將發函婦聯會要求儘速說明，了解資產來源與「勞軍捐」的關聯，也會研議是否再向國防部請求協助。
對於婦聯會擬捐兩百八十億元做公益，內政部指出，樂見人民團體熱心社會公益，但「勞軍捐」爭議仍在，婦聯會應先行舉證釐清後，再依規定辦理財產捐贈事宜。
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標題：陳其邁：婦聯會+子基金會 資產542億
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