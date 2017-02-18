募款起內訌 李來希、劉亞平互嗆

2017-02-18

〔記者楊綿傑／台北報導〕正當年金改革攻防吵得沸沸揚揚之際，反年金改革陣營卻爆發內訌，監督年金改革行動聯盟副召集人李來希與劉亞平，近日為了募款事務在臉書上隔空開火，引發大混戰。

中華民國公務人員協會理事長李來希遭指稱在各縣市的LINE群組及聯盟臉書張貼捐款帳號，進行搶先募款的動作，違反先前聯盟的決議。劉亞平在臉書表示，最怕有人在運動中「造神、愛錢、割稻尾」，他要「揭穿國王的新衣」，現在年金改革戰場應該先政治後司法，李來希此舉造成其他團體的困擾。劉亞平同時也建議「熱中募款」的全國公務人員協會應該公開收支。

李來希在臉書回應，前天清晨先留言「聽到狗吠，我們要跟著叫嗎？被狗咬了，要不要回頭咬狗一口？唉！」午夜又以「蒼天有眼應識我」為題回擊，他先自清，全國公務人員協會已經逐漸建立社會信任度，捐款沒有一分一毫進入私人口袋；因一筆鉅額指名捐款，為求徵信而PO文公告周知，卻形成「到處造謠」的狀況。李來希強調，他不反擊是因為撕破臉會讓人笑話，與其浪費心力內鬥，不如儲備精力外戰。

劉亞平與李來希臉書的留言也都非常熱烈，有支持劉亞平的留言指稱，「有人，為了個人的政治權謀算計，利用了『軍』的人力動員、利用了『教』的財力動員，卻出賣了軍公教，跑去和年改小組取『共識』？」

支持李來希的留言提到，聯盟歸聯盟，大家當然能以自己團體名義去募款，這是各憑本事。