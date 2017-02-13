禽流感擴大 台南火雞感染H5N6

2017-02-13

東西部都淪陷 禽場隱匿要罰

〔記者林彥彤、蔡文居、王峻祺、黃明堂、簡惠茹／連線報導〕H5N6禽流感疫情擴大！繼花蓮鴨隻爆出H5N6高病原性禽流感病毒疫情後，農委會防檢局昨日證實原本疑因飼料問題而造成三千多隻火雞死亡的台南六甲區火雞場，確診也是感染會傳人的H5N6病毒；面對不僅水禽、陸禽都發現H5N6病毒，而且東部、西部都有禽場淪陷，農委會除將對涉及隱匿未通報的火雞場業者依法開罰外，昨也緊急建議行政院成立「中央災害應變中心」，提高防疫作業至全國性層級。

疑候鳥傳播 恐像不定時炸彈

農委會昨也緊急召開專家會議，東、西部都發現禽場染疫，研判可能是候鳥帶來禽流感病毒，更恐怕像是「不定時炸彈」在各地散佈；為加速檢驗發現病毒，將開放有獸醫系的台大、中興大學、嘉義大學及屏東科大協助檢驗，只要驗出並通報農委會確診染疫、就可直接撲殺處理。

農委會建議 啟動全國性防疫

農委會防檢局局長黃㯖昌說明，台南市六甲區一火雞場，六日陸續發生大量死亡情形，業者原懷疑飼料出問題，與飼料廠爭執而鬧上警局，警方通報動保處，檢疫人員到場採樣，昨確診為H5N6高病原禽流感病毒，是國內確診第二例禽場染H5N6，也是西部地區、火雞場的首例。

農委會副主委陳吉仲指出，由於H5N6病毒在中國曾造成十多人死亡，且國內已有兩縣市禽場染疫，昨已建議行政院緊急成立中央災害應變中心，啟動全國共同防疫。針對火雞場業者未主動通報，將依法開罰五萬到一百萬元，呼籲民眾及業者如發現禽隻異常死亡，需立即通報處理。

農委會副主委黃金城則表示，現在觀察無論是東部鴨場或西部火雞場，尚屬單點狀的疫區，因此目前防疫仍以防堵為主，加強疫區管制不擴散。

台南市長賴清德昨也緊急召開應變會議，提高防疫層級為一級，嚴禁市場活禽屠宰，並對染疫場附近一公里禽場進行採樣，一至三公里禽場則全部移動管制，須經檢測無病毒才可屠宰上市；三至五公里內鴨場也需採樣檢測，管制作業至少三個月。衛生局並已針對火雞場人員共十六人進行健康追蹤管理。

擴大管制 花蓮水陸禽禁運出

針對花蓮H5N6疫情，農委會重新鑑定六日在花蓮玉里發現的染毒幼禽，迄今還未釐清是鴨或鵝；但因玉里一養鴨場十一日運往宜蘭的三千多隻鴨證實染H5N6及H5N2病毒，農委會已禁止花蓮縣水陸禽於廿一日前運出其他縣市，花蓮縣府則表示，該場已是空場，防疫人員多次消毒銷毀場內飼料及物品，防疫監控範圍從原先三公里提升至五公里。

宜蘭縣府與台東縣府也都宣布禁止運禽車出入花蓮；宜蘭縣在蘇澳檢疫攔查站提升管制等級，台東縣還要求屏東等地運禽車載禽到台東屠宰場後，不能在台東境內流動，違者將被處三萬到十五萬罰鍰。