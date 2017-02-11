焦點評論》美國一中政策 ≠ 中國一中原則

2017-02-11

駐美特派員曹郁芬／特稿

川普終於說出了願意信守「我們的一個中國政策」，讓北京保住顏面，雙方關係在川普就任後似乎有了繼續發展的通關密語。但看北京官媒的反應，對川普的「一個中國政策」這葫蘆裡賣的是什麼藥，態度還是很審慎的。

北京的官媒報導，習近平讚賞川普強調美國堅持「一個中國政策」，指出「一個中國原則」是中美關係的政治基礎。習近平顯然很謹慎地區分了川普的一個中國政策和北京的一個中國原則。

川普未替北京一中原則背書

華府的外交圈認為川普承認一個中國政策只是時間問題，因為要推翻「一個中國」等於和北京翻臉。但討價還價之後，川普在習近平要求下認了「美國的一個中國政策」，等於回到美國對中政策的原點，並沒有為北京的一中原則背書。

川普當家後，美國的一個中國政策內涵其實正在改變。如果美國國務卿提勒森在任命聽證會上的證詞及他最近給參議員卡登的書面證詞代表川普的政策，那麼美國的一個中國政策，除了三公報和台灣關係法，還多了對台六項保證。北京的一中原則只有三公報，連台灣關係法都不承認。

川普幕僚和一些友台的共和黨人士在選前便主張，美國應掌握一個中國政策的話語權，川普的一中政策若再加六項保證，便產生了質變。美中不可能不交往，台灣要觀察川普政府的亞洲政策主管到位後，美國如何在一中政策的招牌下執行對台政策。

美國對台六項保證中的第六項常出現不同版本。根據當年在場的前外交部長錢復的說法，美國在台協會台北辦事處長李潔明口頭向蔣經國提出六項保證時是說，美國不支持中華人民共和國對台灣的主權主張。但美國參、眾兩院去年通過的共同決議案版本都將文字定稿為，美國對台灣主權議題長期以來立場沒有改變。那麼美國對台灣主權的立場到底是什麼？從提勒森最新的書面證詞看來，美國也僅是「認知」，而非「承認」中國人主張台灣是中國的一部分。這使得美台關係有更大的發展空間。

華府少有人真正知道川普對一個中國政策的理解有多少，但未來川普的亞洲團隊會在執行中理出頭緒來。台海兩岸在川普政府重新詮釋一個中國政策之際，攻防必然激烈，台灣不可能贏者全拿，蔡英文政府應該在機會之窗來臨時，明確向川普政府說明，台灣究竟要什麼？