好萊塢反川普 阿諾反擊裘莉投書

2017-02-04

〔記者莊沛儀／綜合報導〕新任美國總統川普的「穆斯林禁令」引爭議，好萊塢明星們齊聲撻伐，和川普同為共和黨人的男星阿諾．史瓦辛格，日前也痛批新政策「讓我們看起來很愚笨」，讓川普氣得在昨天的「年度國家祈禱早餐會」上，大酸阿諾接手他的節目《誰是接班人》後收視爛。阿諾非省油的燈，反嗆川普「來交換工作」，直指川普是收視率專家，不適合當總統。

阿諾和川普其實早互有心結，當初川普在角逐總統大位時，阿諾表明不願支持，並被認為暗挺民主黨候選人希拉蕊，如今阿諾更公開怒嗆，讓川普覺得很沒面子，大酸：「他們（節目團隊）之後請來大明星阿諾．史瓦辛格來接主持棒，而我們都知道結果如何，就是收視率一路下滑，根本是場災難。」之後還要大家為阿諾祈禱，酸度破表。

阿諾得知川普的批評與嘲諷後，立刻在推特上傳影片回嗆，｢唐納，我有個好主意。我們何不交換工作？由你來主持電視節目，因為你顯然是拉抬收視率專家，我來接手你的工作，這樣大家就可以再度安穩入睡」，戰火相當猛烈。

另外，安吉莉娜．裘莉雖為離婚官司忙得焦頭爛額，但仍關注川普的移民禁令，日前她更投書《紐約時報》，大批針對宗教給予差別待遇，根本是在「玩火」。