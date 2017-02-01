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自由之星》曹瑞原 史詩大戲 拍出時代的滄桑

2017-02-01

今年五十五歲的導演曹瑞原，去年以台灣史上耗資最為驚人的史詩大戲《一把青》一舉拿下電視金鐘獎戲劇節目獎等六項大獎，也為台灣土地留下了重現歷史記憶的創作。

曹瑞原籌拍《一把青》花了四年時間，這部描寫一九四五年至一九八一年空軍的淒美故事，「我就是想記錄台灣！」曹瑞原透露：「我的初衷，就是想記錄台灣即將逝去的年代，拍出外省人那份滄桑。」

《一把青》耗資一億八千萬，募資期間曹瑞原一直碰壁，一度有中國資金願意介入，條件卻是拿掉連俞涵飾演的女主角「朱青」，改成具有「進步青年」形象的「共青團」。中國的金援條件優渥，一度讓曹瑞原有些動搖，但他拒絕因為中資介入，就修改故事走向，更何況朱青這個角色不可能刪除，「因為這是台灣自己的故事，台灣自己的歷史，不能因為中資而改。」

曹瑞原五年前替三立拍攝《倪亞達》時，就曾直言：「現在的偶像演員眼光淺，把重心轉移到中國，先問錢，再問角色。」這回拍《一把青》時，也再度呼籲演員要根留台灣，少了台灣演員自己也等於失去了光環。

曹瑞原呼籲政府未來要重新定位影視產業，比方手遊、動漫均有無限產值，他說：「如今電視台都快淘汰了，只想要求電視台提升國內自製比例，其實是舊思維了，政府應該要重新定位產業位置。」

曹瑞原認為台灣年輕人很有潛力，譬如獨立樂團、電影劇照團隊、動漫人才，均是極有潛力的年輕一代。目前曹瑞原計畫赴美國德州拍電影，暫定為台灣華人父親帶兒子逃離美國的故事。

（記者鍾智凱）

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  • 曹瑞原贏得金鐘獎最佳導演獎。（影視中心攝影組攝）

    曹瑞原贏得金鐘獎最佳導演獎。（影視中心攝影組攝）

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標題：自由之星》曹瑞原 史詩大戲 拍出時代的滄桑


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