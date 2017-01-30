自由之星》顧立雄 拚轉型正義 打造台灣經驗
2017-01-30
民進黨執政以後，先後推動各項改革工程，但進度最超前、聲勢最熱烈的改革，則非追討國民黨不當黨產莫屬。黨產會儼然就是改革前線的急先鋒，黨產會主委顧立雄更是其中的靈魂人物。
顧立雄走馬上任後便直搗黨產核心，著手處理黨營事業資產，但即使黨產會握有「黨產條例」這項利器，追查黨產工作仍困難重重。國民黨長期累積的大量資產，不少已經四散各地，甚至還屢經轉手，為了守護黨產，國民黨更是千方百計死命抵抗，都讓追討黨產難上加難。
黨產會先後祭出多項行政處分，頓時讓國民黨進退失據；不過，顧立雄的律師經驗也告訴他，黨產追討的結果固然重要，但追討過程的社會成本，包括勞力、時間、費用等都相當可觀，社會動盪更是無可避免，這也是顧立雄為何會大膽與國民黨展開協商、擬定行政契約的原因。
對顧立雄來說，討黨產過程所造成的各種效應，也是追求正義時不可忽略的一環，即使可能招致質疑與壓力，協商卻仍是選項。黨產會與國民黨的協商，不應該單純理解為「投降輸一半」的利害權衡，追討黨產既然是轉型正義的一部分，那追討黨產的格局就應該拉到轉型正義的高度。
對南非轉型正義有著重大貢獻的國際刑事法庭首席檢察官葛絲東（Richard Goldstone）曾說：「時間是轉型正義的敵人，不是朋友。」對照「以正義交換真相」的南非經驗，顧立雄所領導的黨產會也是在摸索轉型正義的台灣經驗，他要如何寫下台灣正義的新頁，各界關注。（記者楊淳卉）
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