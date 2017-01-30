| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 焦點

自由之星》顧立雄 拚轉型正義 打造台灣經驗

2017-01-30

民進黨執政以後，先後推動各項改革工程，但進度最超前、聲勢最熱烈的改革，則非追討國民黨不當黨產莫屬。黨產會儼然就是改革前線的急先鋒，黨產會主委顧立雄更是其中的靈魂人物。

顧立雄走馬上任後便直搗黨產核心，著手處理黨營事業資產，但即使黨產會握有「黨產條例」這項利器，追查黨產工作仍困難重重。國民黨長期累積的大量資產，不少已經四散各地，甚至還屢經轉手，為了守護黨產，國民黨更是千方百計死命抵抗，都讓追討黨產難上加難。

黨產會先後祭出多項行政處分，頓時讓國民黨進退失據；不過，顧立雄的律師經驗也告訴他，黨產追討的結果固然重要，但追討過程的社會成本，包括勞力、時間、費用等都相當可觀，社會動盪更是無可避免，這也是顧立雄為何會大膽與國民黨展開協商、擬定行政契約的原因。

對顧立雄來說，討黨產過程所造成的各種效應，也是追求正義時不可忽略的一環，即使可能招致質疑與壓力，協商卻仍是選項。黨產會與國民黨的協商，不應該單純理解為「投降輸一半」的利害權衡，追討黨產既然是轉型正義的一部分，那追討黨產的格局就應該拉到轉型正義的高度。

對南非轉型正義有著重大貢獻的國際刑事法庭首席檢察官葛絲東（Richard Goldstone）曾說：「時間是轉型正義的敵人，不是朋友。」對照「以正義交換真相」的南非經驗，顧立雄所領導的黨產會也是在摸索轉型正義的台灣經驗，他要如何寫下台灣正義的新頁，各界關注。（記者楊淳卉）

廣告
  • 不當黨產處理委員會主委顧立雄。（資料照，記者方賓照攝）

    不當黨產處理委員會主委顧立雄。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【初三】朋友團聚小點
好友歡聚✤聊天小食
年節嘴饞✤鹹甜點心
雞祥如意✤走春輕食
走春！採草莓有訣竅
轉寄

標題：自由之星》顧立雄 拚轉型正義 打造台灣經驗


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月30日‧星期一‧丁酉年正月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.