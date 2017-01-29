馬雲向美輸誠 唱衰中國經濟
2017-01-29
〔編譯盧永山／綜合報導〕中國電商巨擘阿里巴巴集團主席馬雲才剛向美國總統川普輸誠，誇稱將在美創造百萬就業機會，轉頭就唱衰中國經濟！馬雲在中國浙商總會年度會議上直言，未來三至五年，中國經濟形勢會超乎想像的艱難；他還說中美之間會出現貿易摩擦，若處理不妥，可能造成大規模的貿易戰。
馬雲︰未來5年中國經濟超艱難
馬雲表示，未來三至五年，中國經濟形勢會超乎想像的艱難，卅年來高速成長不可能再持續；雖然很多人不斷在講中國製造業相當厲害，但客觀來講，中國與先進國家距離還是非常遙遠；並用「目瞪口呆」及「嘆為觀止」來形容目睹瑞士、德國製造業水準時的感受。
馬雲指出，中國產業必須進行轉型升級，必須升級製造業，低端製造業是靠量取勝，高端製造業是靠品質取勝，轉型升級要付出代價，否則轉型升級肯定是空話；他強調，如今中國經濟已不是靠招商引資就能帶動，而是必須靠經營，但中國缺乏大批懂得經營經濟的人才。
馬雲一月九日造訪紐約川普大廈，向尚未就任美國總統的川普輸誠，承諾未來五年要在美國創造一百萬份工作，但因缺乏具體內容，而遭到各方質疑。
當時美國財經媒體MarketWatch一篇報導指出，不要被馬雲在川普大廈的會面，聲稱在美國創造大量就業機會的說法所蒙蔽，阿里巴巴不會在美國創造一百萬份工作，至少不是直接創造的。
這篇報導分析，阿里巴巴希望藉此讓更多美國品牌在其電子商務平台銷售產品，但這些工作機會並非川普談到創造就業時，所許諾的「傳統勞力」工作；該報導批評，馬雲說要在美國創造百萬份工作，只是阿里巴巴先前宣布要在中國以外地區擴張業務做的「宣傳」手法。
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