佛訥：川普了解美台有獨特關係

2017-01-28

〔駐美特派員曹郁芬／華府二十六日報導〕傳統基金會創辦人佛訥今天表示，川普總統了解，由於一九七九年制定的台灣關係法，美國與台灣有獨特的關係，這是一個對歷任政府都有約束力的法律，川普了解這個關係的價值，無論是貿易，或是必須保持台灣長期的穩定與防衛。

台灣前行政院長游錫堃帶領的跨黨派代表團上週到華府出席川普總統的就職大典，並於十九日在傳統基金會與佛訥等人午餐，游錫堃曾向媒體透露，他當面詢問佛訥，有人擔心台灣被川普政府出賣。佛訥今天出席智庫活動後向記者作了上述表示。

佛訥下月底將再訪台

對於華府不斷有人批評川普不了解一中政策，佛訥說，川普現在了解了，他來自不同的企業利益背景，但川普身邊有許多聰明的人，完全了解上海公報和台灣關係法的微妙與重要性。至於川普政府是否因此變得更穩定，更能夠預測，佛訥回答：「我希望如此。」他說，與游錫堃一行討論了川普就任後可能的政策方向以及雙方如何能夠密切合作，他告訴游錫堃，期待二月底訪問台灣時再相會。

葛萊儀：北京正加大對台壓力

兩岸專家葛萊儀今天在戰略暨國際研究中心的網站上撰文指出，自蔡英文政府就任後，缺乏互信和相互畏懼成為引導兩岸關係的力量，北京正在逐漸加大對蔡政府的壓力。兩岸領導人都面臨複雜的內部政治環境，雙方都想避免兩岸關係緊張升高，讓兩岸關係變成焦點。

葛萊儀說，川普上台後，美國對中國和台灣的政策充滿不確定，維護兩岸的和平與穩定除了台海雙方有責外，美國也有角色要扮演，最重要的是美國不要造成損傷。美國政策若遽然改變會影響兩岸關係的穩定，美國的一中政策是美中關係基石的一部分，川普政府應在前任建立的基礎上改善對台關係，低調進行內部政策檢討，但與台灣的非官方關係性質不可改變，以免引起北京強烈反應危及台灣安全。

美國官員也應強力鼓勵北京與台北恢復官方溝通與談判管道，應警告北京不要採取傷害台灣經濟或國際參與的行動，否則美國要採取反制中國的作為。同時美國也應加速與台灣談判雙邊經濟協定，好讓其他國家仿效。