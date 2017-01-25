中國軍機侵擾 日去年4～12月攔截644次

2017-01-25

日防衛省：俄國231次 台灣有6次

〔記者羅添斌／台北報導〕日本防衛省上週公布最新的各國飛機進入日本空域時日本軍機緊急起飛應變統計報告，其中以因應中國軍機次數最多，達到六四四次，俄羅斯次之為二三一次，令人驚訝的是，台灣共有六次，位居第三。

不過防衛省的報告中，並未說明日本軍機攔截我國飛機的機型、日期及具體空域。

國防部昨晚並未直接回應日方公布的內容，僅以立場性說明答覆。國防部說，針對台海周邊空域飛行器活動，國防部均可有效掌握。國軍對於台海周邊及防空識別區內空中目標，均依規定執行警戒與監控任務，確保國防與飛航安全。

軍方透露 日機也曾掠入我方空域

我國防空識別區東側及東北側與日本防空識別區相接，過去就曾多次發生兩國軍機在防空識別區線上空中遭遇情事，日方軍機有時也會短暫掠入我防空識別區內，軍方依據相關規定，會派遣空軍在空巡弋的戰機前往警告及攔截，但過去極少公布日本軍機侵入我國空域的相關事件。

日本防衛省最新公布的報告指出，去年四月至十二月底的三個季度內，共發生八八三次日本軍機緊急起飛應變行動，比前年同期增加了三一六次之多；而在對象國方面，以中國軍機占的比率最高，達到七十三％，俄羅斯居次為二十六％。

中國軍機進入日本空域 連年增加

防衛省報告指出，中國飛機進入及侵入日本空域的機種，以戰鬥機最多，日機緊急應變中國軍機的次數更是連年增加，一路從二○一二年的三○六次，到二○一五年已達五七一次，二○一六年光是三個季度就已經達到六四四次，凸顯中國軍機侵擾日本空域的嚴重性。

報告進一步揭露，二○一一年日本軍機起飛應變台灣飛機的次數為五次，二○一二年至二○一四年每年均為一次，二○一五年為兩次，但去年四月至十二月，就達到六次之多，也創下近年來的新高紀錄。

軍方官員指出，我國與日本之間對於空中巡弋安全部分已有默契，近年來很少有日本軍機攔截我國飛機事件，但其中有可能出現的情況，就是有第三國的軍機在台灣東側空域飛行，在我國軍機起飛攔截的同時，日本軍機也在同時進入該空域進行攔截警告，也許是在這種狀況下，日本將我國軍機的正常巡弋動作列為緊急應變事件之一。

此外，相關人士指出，我國民航用機過去在台灣周邊空域就有多次遭到日本軍機攔截及干擾，由於危及我國飛機飛安，我國曾多次向日方抗議。