台美軍購 國造新艦將裝美Link16系統
新軍購案 更新現役軍艦系統
〔記者羅添斌／台北報導〕軍方高層官員透露，在美國新任總統川普上任前夕，台美已簽署一項金額達廿一億五千餘萬元台幣的軍購案，將由美方為我國新造各式軍艦，加裝「Link16」及「Link11」戰術資訊傳輸鏈路系統，並為現役軍艦現有的系統進行更新，此舉將讓海軍各式新型軍艦具備與美軍太平洋司令部、第七艦隊作戰資訊通聯及即時傳輸的能力，有助於台美更加緊密的軍事實質合作。
「Link16」及「Link11」是美國為軍事關係友好國家設計使用的戰術鏈路系統，通用於北約國家及美國在亞太的軍事盟邦，經由這套系統，可讓軍艦與軍艦、軍艦與戰機間的戰術數據進行即時傳輸，由於採跨國通用設計，美軍部隊可透過這套系統與盟國部隊互通，狀況需要時，甚至可由美方進行「備位指揮管制」。
戰術資訊傳輸鏈路 與美軍互通
官員指出，海軍目前依艦艇級別不同，均已配置戰術資訊傳輸鏈路系統，他舉例，海軍紀德級、成功級、拉法葉級以及諾克斯級軍艦，配置的就是Link16系統，可以進行艦對艦、艦對機甚至擴及軍艦與陸岸設施（如雷達站）之間的戰術數據即時傳輸，至於飛彈巡邏艦及作戰支援艦艇則配置Link11系統，目前僅能執行艦對艦功能。
狀況需要 美方可備位指揮管制
海軍目前正進行國艦國造計畫，今年度的優先項目包括「新型兩棲船塢運輸艦」、「快速布雷艇」和「沱江艦」。此外，台灣版神盾艦的「新一代主戰艦」以及潛艦國造等計畫，也已分階段啟動。
這位軍方高層說，為強化海軍現有艦艇及新造艦艇的戰術資訊傳輸鏈路系統功能，海軍已在日前委由駐美軍事代表團，與美國在台協會簽署「迅遠專案」發價書，將由美方為我國各式新造艦艇執行裝設「Link16」及「Link11」戰術資訊傳輸鏈路系統，金額共計廿一億五千七百三十九萬元，預計在二○二一年六月前完成。
據了解，「迅遠專案」主要任務是強化海軍各型艦艇的戰術數據鏈路、光電及通訊系統，除戰術數據鏈路系統的相關配備是向美國採購外，其他諸如光電、通訊的新型設備等，將有相當比例是向國內廠商採購，國防部在近兩年配合經濟部航太工業發展推動小組，針對國艦國造計畫部分辦理國內廠商的產製能量評估，並針對相關的光電、海洋資通訊設備，包括「多功能雷射觀測熱像儀」、「海洋測量裝備」等技術移轉合作，徵求具有技術研製能力廠商加入。
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