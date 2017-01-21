罰錢逼拆 近70萬件違建剉咧等

2017-01-21

營建署研擬 罰使用者與地主

〔記者徐義平／台北報導〕為解決違章建築拆不勝拆問題，營建署研擬修法，將違章罰鍰對象從原始建造人，擴及到使用者及土地所有權人，每次罰鍰為四到五十萬元，可採連續罰，罰到自行拆除為止；因裁罰權力在地方政府，預期一九九五年後的違建使用人或地主恐會收到罰單、愈新愈可能被罰；房地產業者指出，若修法三讀通過，將對全台近七十萬件違建達到一定的嚇阻作用。

根據營建署統計，到去年十一月為止，全國既存違建尚未拆除件數高達六十六．五八萬件，是逐年攀高，五年暴增近十二萬件，增幅超過兩成，一年增加近二．四萬件。為解決違建亂象，營建署去年底研擬採取「罰錢逼拆」方式，讓違建戶自行拆除。

罰鍰4~50萬 連續罰到拆為止

營建署透露，過往未經或不許登記的違章建築，產權屬於原始建築物的建造人所有，但像是老公寓頂樓加蓋，多已轉手多次，就算立法院三讀通過違章罰鍰，卻因找不到原始建造人，將無用武之地；因此研擬修法將罰鍰對象擴及至使用者或是地主；該修法內容預計春節過後提報到政院，通過便立即送立法院審核，若一切順利，今年就有機會發布實施。

官員強調，因之前罰鍰對象僅是產權所有人，也就是當初的建造者，這次將對象擴及到使用者及土地所有權人，罰錢逼拆，修法就不會成「空包彈」。

最快今年實施 愈新愈易被罰

瑞普萊坊副總監黃舒衛指出，過去建管機關對違建只有拆除一途，但即報即拆或是按計畫進度分年拆除，多因地方政府預算、人力有限，且民代關說而難以執行，造成違建問題日益嚴重；未來對使用者或土地所有權人課以罰款，或許不能立竿見影逼迫違建拆除，但可遏阻新違建產生，也能挹注拆除經費，加快清理違建速度。

業者研判，雖然中央政府認定違建就是違法，不論是新違建，或被列管緩拆的舊違建、既存違建，被認定有危害公共安全之虞者，更是即報即拆；但因部分縣市政府將老舊違建列為暫緩拆除，以台北市為例，一九九五年以前即存違建，只要沒有危害公安，就列入緩拆或免拆；因此一九九五年後的違建理應會收到罰單、且愈新的愈可能被罰，估占違建數的六成以上、約四十萬件。