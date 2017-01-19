陳建仁提年改方案// 18趴3段調降 6年後歸零

2017-01-19

所得替代率 75％減到60％

〔記者蘇芳禾、李欣芳／台北報導〕年金改革國是會議二十二日將於總統府登場，國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨日提出年改會的方案，包括所得替代率降至六十％、退休年齡延長至六十五歲等，但不採取一步到位方式，而是逐年調整，例如退休年齡是循序漸進，一年加一歲；所得替代率則先降到七十五％，再一年一年降到六十％。

至於備受批評的十八％優惠存款利率，陳建仁說，也採逐年調降的手段，領月退者， 十八％修改定為兩年一期，分三階段，調降為九％、 六％、三％，每兩年降一梯次；六年後利率％數歸零。

陳建仁昨接受電台專訪說明年改會的方案，相關方案也將於二十二日的國是會議上進行討論，會議結論將做為年金改革修法的依據。他說，國是會議開完後便可開始訂出法案雛形，屆時公務人員將由考試院提案修改，教育人員與勞工由教育部、勞動部修訂，並分送考試院、行政院院會討論修法，接著送到立法院討論，此約需耗費三至四個月時間，「看七月前，立法院能不能通過新的年金辦法」。

18趴設地板 超過標準才砍

針對十八％優惠存款利率，陳副總統說 ，原本打算將十八％一刀砍下 ，但蔡英文總統特別交代需對特定薪資族群設立地板 ，暫定兩方案，分為二萬五千元以下或三萬二千元以下，所以十八％的修改並不會影響到這些族群。

超過這個標準的薪資者， 他說，領月退者， 十八％的修改規劃為三階段， 調降為九％、六％、三％，六年後利率％數歸零。若年金一次性領出，政府將會給予較低的降幅。

年金改革委員會副召集人林萬億另補充說，這是「最晚六年退場」的方案，政府十八％退場的腹案有分二年、四年或六年三方案供國是會議討論。但無論哪個方案，第一階段的調降都是十八％直接砍半為九％，例如二年方案，第一年降為九％，第三年起就砍到零。

針對所得替代率，陳建仁強調，這一定要調降，但調降所得替代率也不能一刀切，現在先降到七十五％，再慢慢降到六十％，一年一年降，多元微調。

退休年齡 逐年延長到65歲

陳建仁指出，六十五歲的退休年齡才比較接近開發國家標準，德國甚至已經在討論要延長到六十九歲。目前年改會的方案是循序漸進，一年加一歲。也有人提出是否可以提早領，但提早領繳交的年金就會較少，所以退休後領的年金也會配合比例降低，提早一年降四％。

陳副總統說，年金若不改革，民國一一九年財源便會斷炊。對於軍公教團體揚言包圍抗爭，他喊話指出 ，年金國是會議有提版本讓大家討論，「不要在外面抗爭，到裡面開會，說你的意見」。